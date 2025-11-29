夫が不審な行動をしていると、不倫を疑ってしまうと思います。女の勘は鋭いため、少しの変化や違和感を見抜いてしまいますが、あまりにもわかりやすすぎる行動をとる夫にはあきれてしまうようで……？ 今回は、普段つけない香水を突然使い始めた夫が予想通り不倫していた話をご紹介いたします。

急に香水を使い始めた

「朝洗面所に行くと、以前夫が買った香水が置いてありました。でもすぐに飽きて使わずに閉まってあったのに、なぜかその日は使った形跡があったんですよね。気が向いて使っただけなのかと思ったけど、今日は普通の仕事の日なのになぜ……？ もしかして不倫でもしてるのかな、と思ってしばらく動向を観察することにしました。

すると、次の日もその次の日も香水は使わなかった夫。そして金曜日、香水を使って出勤するのを確認しました。夫は火曜日と金曜日に香水を使っていることが判明し、おそらくこの日は不倫相手に会っているのだろうと推測。帰ってきた夫がお風呂に入っている間に調べると、不倫の証拠が出てきてクロ確定。男の人ってなんでこんなにわかりやすい行動をしちゃうんですかね……」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年8月）

▽ 普段しないことを急にやり始めると、不倫を疑ってしまいますよね。香水を使うなんて「今日は不倫してきます」と宣言しているようなものです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。