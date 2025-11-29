女優の土屋太鳳（30）が29日までにインスタグラムを更新。大みそかに“年越し”で出演する番組を発表した。

「大切なお知らせを…！！！」と書き出し、「なんと今年の大晦日は演じる姿を観ていただきながら年越しをすることが出来そうです！」と明かし、「12月31日のごご5：00から深夜1：00まで放送される『ザワつく！大晦日 豪華俳優陣が参戦！ドラマもやって大騒ぎSP』でのドラマ、『ザワつく！大追跡高嶋ちさ子殺人事件〜カラス天狗が舞う夜は〜』に参加させていただきます！」と報告し、オフショットを公開した。

続けて「タイトルのとおりサスペンス作品なので詳しくお伝えできることが本当に少ないのですが、『ザワつく！音楽会 昭和歌謡ライブで！年越しSP』との二本立てで、なんと8時間もの番組！」と伝えた。

そして「長嶋一茂さん、石原良純さん、高嶋ちさ子さんという、お会いするだけで運が上がりそうな方々との大晦日を、ぜひぜひゆっくり過ごしていただけたらと思います」と呼びかけた。

この投稿に「わ〜！楽しみにしてます！！！」「大晦日に太鳳ちゃん見れるなんて幸せだな」「めちゃくちゃかわいー！！」などのコメントが寄せられている。