&TEAM º£Ç¯¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö½õ¤±¹ç¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤Î»þ´Ö¡×¤Ê¤É¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸ì¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
11·î29Æü¡ÊÅÚ¡ËÂè°ìÉô ¤Ò¤ë3»þ55Ê¬¡Á4»þ55Ê¬¡Ê¢¨´ØÅì¤Û¤«¤ÇÊüÁ÷¡Ë¡¦ÂèÆóÉô ¤è¤ë7»þ¡Á10»þ54Ê¬ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È2025¡×¡£&TEAM¤Ï¡ÖGo in Blind (·îÏµ)¡×¤òÈäÏª¡£½Ð±éÁ°¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Q¡§¡ÖGo in Blind (·îÏµ)¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª¶µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
MAKI¡§ÌÜ¤ÎÁ°¤¬°Å°Ç¤Ç¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ËÜÇ½¤Ë¤³¤Î¿È¤òÇ¤¤»¤Æ¤Þ¤Ã¤¹¤°Á°¤ËÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤³¤â¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£
Q¡§³Ú¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤¬°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë±þ±çÊýË¡¤ä³Ý¤±À¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ª¶µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
TAKI¡§¤³¤Î¶Ê¤ÏÆÃ¤Ë¡¢±þ±çÊýË¡¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½³Ú¤·¤á¤ë¶Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥ó¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î»þ¤ËÌ¾Á°¤ò¸À¤Ã¤¿¤¢¤È¤É¤ó¤É¤ó¾ö¤ß³Ý¤±¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë±þ±çÊýË¡¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤¬LUNÉ¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤Î³§¤µ¤ó¤¬Âç¤¤¤À¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÉôÊ¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤ß¤ó¤Ê³Ð¤¨¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤ÇÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡§ÌÜ¤ò±£¤·¤¿¥À¥ó¥¹¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¸«¤É¤³¤í¤ä¡¢¿¶¤ê¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¶ìÏ«¤·¤¿¤³¤È¡¢³§¤Ç¤è¤¯ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢ÉñÂæÎ¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ª¶µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
K¡§ÌÜ¤ò±£¤·¤¿¤ê¡¢É³¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê³°¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤½¤ì¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¡¢É³¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÉ½¸½¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤âÆ»¶ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¤ä¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¯¤ÆÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢FUMA¤ÈHARUA¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ì½Ö¤Ç¤Ä¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¶ìÏ«¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡§º£Æü¤Î°áÁõ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¤ª¶µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
NICHOLAS¡§°áÁõ¤Ï¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÎÏ¶¯¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥í¥´¤ä³¨¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¤ß¤ó¤Ê¤Î°áÁõ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Q¡§¤³¤Î½©¤Ï´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È´Ú¹ñ¤Ç¤ÎÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©³èÆ°¤òÄÌ¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ª¶µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
FUMA¡§´Ú¹ñ¤Ç¤Î³èÆ°¤ÏËÜÅö¤Ë½¼¼Â¤·¤¿3½µ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¡Ê¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ë¤Ç¤Ï»öÁ°¼ýÏ¿¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÄ«Áá¤¯¤«¤é¼ýÏ¿¤ò¤·¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¤Ë¤â½Ð¤ë¤Î¤¬·ë¹½¼çÎ®¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä«Áá¤¯¤Æ¤â¤º¤Ã¤ÈLUNÉ¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¼ýÏ¿¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤óÂçÊÑ¤ÊÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËèÆüLUNÉ¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ËÜÅö¤Ë½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò¤¯¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤¬¤ª¸ß¤¤¤ò½õ¤±¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬¤º¤Ã¤È½õ¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÎ×µ¡±þÊÑ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÂÐ±þÎÏ¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼1¿Í1¿Í¤¬À®Ä¹¤·¤¿¤Ê¤È»×¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£
Q¡§¡Ö¶²¤ì¤º¿¿¤ÃÀµÌÌ¤«¤éÄ©¤ß¡¢¼«¤é¤Îµï¾ì½ê¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉ½¸½¤¹¤ëºîÉÊ¡×¤È¤¤¤¦¡ÖGo in Blind (·îÏµ)¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¤³¤ì¤«¤éÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ª¶µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
EJ¡§º£Ç¯¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤â¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¿·¤·¤¤¤³¤È¡¢¿·¤·¤¤³èÆ°¤ËÄ©Àï¤·¤¿Ç¯¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¡¢Îã¤¨¤Ð³¤³°¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤È¤«¡¢À¤³¦¤Ë&TEAM¤ÎÌ¾Á°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Q¡§º£Ç¯°ìÇ¯´Ö¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤ò¤ª¶µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
JO¡§½é¤á¤Æ&TEAM¤Ç¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ò²ó¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤éº£¤Þ¤Ç²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿LUNÉ¤Î³§¤µ¤ó¤ËÄ¾ÀÜ²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é¤Ç¤Ï¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤È¤¤¤¦Âç¤¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢LUNÉ¤Î³§¤µ¤ó¤ÈºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¸«¤¿·Ê¿§¤¬¤¹¤´¤¯ÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HARUA¡§º£Ç¯¤ª»Å»ö¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ê¤Ë¤«°ÛÀ¤³¦¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤É÷·Ê¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤·¡¢·úÊª¤ÎÂ¤¤ê¤«¤é¡¢¿Í¤«¤é¡¢ËÍ¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ê¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤â¡ËËÜÅö¤ËÁá¤¯&TEAM¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Q¡§ºÇ¸å¤Ë²þ¤á¤Æ¡¢LUNÉ¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤Î³§¤µ¤ó¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
YUMA¡§¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â·Ð¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤òº£²ó¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢LUNÉ¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó´üÂÔ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¿·¤·¤¯ËÍ¤¿¤Á¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤ÈËÍ¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£TVer¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¡õ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡ª
URL¡§https://bit.ly/tver_art_organic_best-artist
¡ã½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È°ìÍ÷¡ä
¡Ê¢¨¸Þ½½²»½ç¡Ë
¢£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
郄¶¶³¤¿Í¡ÊKing & Prince¡Ë
»ÔÀîÔ¥½½Ïº
RIEHATA¡¡¤Û¤«
¡ãÆü¥Æ¥ì·Ï²»³Ú¤Îº×Åµ¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È2025¡×³µÍ×¡ä
¢£ÊüÁ÷Æü¡§
2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë
Âè°ìÉô ¤Ò¤ë3»þ55Ê¬¡Á4»þ55Ê¬ ¢¨´ØÅì¤Û¤«¤ÇÊüÁ÷
ÂèÆóÉô ¤è¤ë7»þ¡Á10»þ54Ê¬
¢£½Ð±é¼Ô
Áí¹ç»Ê²ñ¡§Ý¯°ææÆ
»Ê²ñ¡§±©Ä»¿µ°ì¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¢»ÔÐÔÎèÆà¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
