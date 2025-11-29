ブラックフライデーは12月1日まで→精密＆快適な親指操作で手首の疲れから解放！【ロジクール】のマウスがAmazonに登場
精密で快適なトラックボールが手首の疲れから解放してくれる!【ロジクール】のマウスがAmazonに登場!
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
人気のトラックボールマウスMXTB1が静音＆接続方式をアップデートして登場!従来モデルMXTB1と比較しクリック音を80%削減したこの静音トラックボールマウスは接続方式もBluetooth&UnifyingからBluetooth&LogiBoltにアップデート。接続の信頼性と安定性を更に向上しました。従来モデルの魅力はそのままにさらにその利便性を進化したマウス。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
スイスにある「LOGI エルゴ・ラボ」にて、人間工学の視点から仕事をスムーズにするために役立つツールとして設計・開発。手のひらをしっかり支える形状で、長時間の使用でも疲労感を軽減。より自然な位置で操作できるようスクロールホイールとクリックスイッチを右に傾けて配置しており、親指でボールをスムーズに操作できる。
従来モデル「MXTB1」と比較して80％のノイズをカットし、静音性が向上。自宅やオフィスなどあらゆる作業環境においてもクリック音が気にならず、集中力、効率性を高める。
Bluetooth接続に加え、ロジクール独自のワイヤレステクノロジー「Logi Bolt」に対応し、1つのレシーバーでマウスやキーボードを複数接続することが可能。デバイスをLogi Bolt USBレシーバーにペアリングすれば、ワイヤレスデバイスからの干渉の多い環境でも、堅固な接続を提供できるように設計されており、接続の中断を減少し、生産性を高める。さらに、連邦情報処理基準（FIPS）に準拠しながら脆弱性を軽減するように設計されており、ビジネスシーンでも安心してお使いいただける。
