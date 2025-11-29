J3相模原、複数選手が季節性インフルエンザに罹患していたと報告…29日の最終節は0-5の敗戦
SC相模原は29日、同日のJ3最終節・栃木シティ戦(ギオンス)後に予定していた「ハイタッチお見送り会」を中止すると発表した。複数の選手が季節性インフルエンザに罹患したことを理由としている。
クラブは公式サイトで「シーズンを通して応援してくださった皆様に直接感謝を伝える場として、選手も楽しみにしておりましたが、安全性への配慮からやむを得ず中止を決定しました」と報告。「楽しみにしてくださっていたファンサポーターの皆さまには大変申し訳ございませんが、ご理解いただきますようお願い申し上げます」と謝罪した。
相模原は栃木C戦で直近のリーグ戦からスタメン6人を変更。首位チームを相手に0-5で敗れ、目の前で優勝を許した。
