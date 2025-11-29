¡Ö¤«¤Ã¤Á¤ç¤¨¡¼!¡×¡ÖÎÐ¤Ï»Â¿·¡×Ä»À´¤¬Íèµ¨¤Î¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈ¯É½!
¡¡¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ï29Æü¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤Î¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼1st¥â¥Ç¥ë¤Ï¥µ¥¬¥ó¥Ö¥ë¡¼¤ò´ðÄ´¤È¤·¡¢¼ó¼þ¤ê¤äÎ¾¥µ¥¤¥É¤ËÎÐ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Öº´²ì¸©¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢¹¬±¿¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ë»Í¤ÄÍÕ¤Î¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¤òÁíÊÁ¤ÇÉ½¸½¡£¥ª¡¼¥»¥óÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥¸¥ã¥¬¡¼¥ÉÊÁ¤Ïº½ÇÈ¤ÎÁíÊÁ¤Ç¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤µ¤ò¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÇÉ½¸½¡£3rd¥«¥é¡¼¤Ëº´²ì¸©¤Î¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¤òºÎÍÑ¡£¿þ¤Ë¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥Ô¥¹ÉÕ¤¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼2nd¥â¥Ç¥ë¤ÏÇòÃÏ¤ËÌÓÉ®¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£GK¥â¥Ç¥ë¤Ï²«¿§¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î2¼ïÎà¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤¬¸ø¼°X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼/@saganofficial17)¤Ç¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î²èÁü¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÀÄ¿§¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤Æ¤«¤Ã¤Á¤ç¤¨¡¼!¡×¡ÖÎÐ¤Ï»Â¿·¡×¡Ö2nd¥æ¥ËÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
üþÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°üþ
¡¡¡¡¡¡¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó·èÄê
