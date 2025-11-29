最終節で降格決定、悔しさにじむ社長コメント

ロアッソ熊本は11月29日、J2リーグ最終節でヴァンフォーレ甲府戦と対戦し、0-0で引き分けた。

しかし、カターレ富山に得失点差を上回れ、最終順位によりJ3降格が決定した。

クラブはリリース内で「結果としてJ3降格となってしまったことに、心よりお詫び申し上げます」と降格を謝罪。続けて「歯を食いしばって闘ってまいりました」「最後の最後まで走り続けてきました」と、選手・スタッフ・フロントが一丸となって戦った姿勢を強調した。

2026/27シーズンからJリーグは秋春制に移行するため、2026年春までは「Jリーグ百年構想リーグ」が実施される。熊本はこの期間でチームを再構築し、「J3の舞台で今シーズンの悔しさを晴らす」と意欲を示している。また、「必ずや1年でJ2復帰を果たします」と力強く宣言し、再起を誓った。

クラブを運営する株式会社アスリートクラブ熊本の藤本靖博社長は、「もう少しというところで追いつかれたり、追い越されたりと、本当に皆様に悔しい思いを何度させたことか」と振り返りつつ、「一番悔しかったのは、選手であり監督・チームスタッフであることは間違いありません」と思いを綴った。

ファン・サポーター、パートナー、行政関係者、ボランティアなどクラブに関わるすべての人々への深い謝意も記され、来季への支援継続を呼びかけている。