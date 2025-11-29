50代の元人気グラビアアイドルが26年振りの撮影に向け一念発起！1カ月のトレーニングの結果に驚きの声が上がった。

【映像】井上晴美（51）のビフォーアフターや美ボディあらわな水着姿

11月28日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#13が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストはタレントの森泉。

今回密着したのは元グラビアアイドルの井上晴美（51）。現在は生まれ育った熊本でシングルマザーとして3人の子育てをしている井上が26年ぶりに人生最後のグラビアに挑戦した。

51歳になった今「50歳には50歳なりの美しさがあると思うから」と一念発起した井上。撮影に向け、1カ月間のボディメイクに挑戦することになった。

トレーニングを教えてもらったのはSNSで絶大な人気を誇るYUMICORE代表・Yumicoさん（48）。井上は「マシュマロのような二の腕」を絞り「バストの位置を上げたい」と語り、子育てや農作業の合間に毎日2時間トレーニングを積み重ねた。さらに、子どもと共にラジオ体操をしたり、毎日の食事も徹底管理。卵かけご飯にレモンを絞るというたんぱく質＋ビタミンを摂取できる食事を積極的に心掛けた。

そんなたゆまぬ努力が実を結び、1カ月で二の腕のサイズはマイナス3.5cm！姿勢が美しくなったことで胸の位置も上がり、スタジオのMC陣からは「すご〜い！」「1カ月で！？」と驚きの声が上がった。