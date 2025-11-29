¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡ÙÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢ËÜÊª¤Î¶¥ÇÏµ¼Ô¤Ë¡È¼èºà¡É¡¡Ìò¤ËÈ¿±Ç¤·¤¿¡È¼èºà¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤È¤Ï?
TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù(Ëè½µÆüÍË21:00¡Á)¤Ç¶¥ÇÏ¥Õ¥ê¡¼µ¼Ô¡¦Ê¿ÎÉ¹±ÌÀ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤¬¡¢ËÜºî½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
Ê¿ÎÉ¹±ÌÀÌò¤ÎÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº
·ª¿Ü±É¼£(ºÊÉ×ÌÚÁï)¤ä»³²¦¹ÌÂ¤(º´Æ£¹À»Ô)¤¿¤Á¤È¡È¶á¤¹¤®¤º±ó¤¹¤®¤º¡É¤ÎÀäÌ¯¤Êµ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢»þ¤Ë¸ªÆþ¤ì¤â¤¹¤ëÊ¿ÎÉ¹±ÌÀ¡£ÉáÃÊ¤Ïñ¨¡¹¤ÈÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Êª¸ì¤ÎÀá¡¹¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¥¹Åª¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
11·î30ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè8ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÁêÂ³ÇÏ¸ÂÄêÇÏ¼ç¤È¤·¤ÆÊâ¤ß»Ï¤á¤¿Ãæ¾ò¹Ì°ì(ÌÜ¹õÏ¡)¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡¢¥Á¡¼¥à¥í¥¤¥ä¥ë¤Î¿·¤¿¤Ê½ÐÈ¯¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥í¥¤¥ä¥ë¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿Ê¿ÎÉ¤Î¿·Ê¹Ï¢ºÜ¤âÁö¤ê½Ð¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÎò»Ë¤Î¡ÈµÏ¿¼Ô¡É¤È¤·¤ÆÄÖ¤ë¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¤µ¤Ê¤¬¤éÊª¸ì¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥é¡¼¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡ûÊ¿ÎÉ¤Î¡Ö¶¥ÇÏ°¦¡×¤ËÃåÌÜ¡¡¡È¶¦ÄÌ¹à¡ÉÃµ¤·¤«¤é»Ï¤á¤¿Ìòºî¤ê
¹ÌÂ¤¤ÎÎÉ¤Íý²ò¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢ÇÏ¤ËÃÎ¸«¤Î¤Ê¤¤·ª¿Ü¤ÎÎÉ¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤â¡¢Êª¸ì¤ËºÌ¤ê¤ò²Ã¤¨¤ëÊ¿ÎÉ¡£¶¥ÇÏµ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥Á¡¼¥à¥í¥¤¥ä¥ë¤Î°ì°÷¤Ë¤â¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¡£ÄÅÅÄ¤Ïº£²ó¡¢Ê¿ÎÉ¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¡È¶¥ÇÏ°¦¡É¤ËÃåÌÜ¤·¡¢Ìòºî¤ê¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊ¿ÎÉ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¶¥ÇÏ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¿¦¶È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óµ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¶¥ÇÏ¤ò°¦¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÉôÊ¬¤¬¡¢Ê¿ÎÉ¤ò±é¤¸¤ë¾å¤Ç´Î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö·àÃæ¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¥í¥¤¥ä¥ë¤Ë¸ªÆþ¤ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤«¤Ê¤ê»ä¾ð¤âÆþ¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬(¾Ð)¡¢¤½¤ì¤â¶¥ÇÏ¤ò°¦¤¹¤ë¤¬¸Î¤Ê¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¹Í¤¨¡¢¡ÖËÍ¤ÏËÍ¤Ç¡¢±Ç²è¤¬¹¥¤¤Ç¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¶¦ÄÌ¹à¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«»þ´Ö¤¬Ìµ¤¯¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä¡×¤È¡¢Â¿Ë»¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µ¡²ñ¤ò¸«¤Æ¤ÏËÜÊª¤Î¶¥ÇÏµ¼Ô¤Ë¤â¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈþ±º¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤ÈÅ·¹Ä¾Þ(½©)¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤¬¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆ±¤¸Æü¤Ë¤¢¤ê¡¢ËÜÊª¤Î¶¥ÇÏµ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬¥º¥é¥Ã¤È¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤µ¡²ñ¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¸¶ºî¼Ô¡¦Áá¸«ÏÂ¿¿»á¤¬¡¢¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù(¿·Ä¬Ê¸¸Ë´©)¼¹É®¤ÎºÝ¤Ë¼èºà¤·¤¿°ì¿Í¤À¤È¤¤¤¦µ¼Ô¤â¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤½¤³¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¡ÈµÕ¼èºà¡É¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¾ì¤ÇÊ¹¤½¸¤á¤¿¡¢¡Ö¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ï¤¢¤Þ¤ê»È¤ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¶¥ÇÏµ¼Ô¤Î¡ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¡È¤ò¼«¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤â¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÌò¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¤½¤ÎÍýÍ³¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤â³°¤Ç¼èºà¤¹¤ë¤«¤é¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óµ»ö¤ò½ñ¤«¤ì¤ëºÝ¤Ë¤Ï»È¤ï¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡È¤Ê¤ë¤Û¤É¡É¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¶¥ÇÏµ¼Ô¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï»æ¤Î¥á¥âÄ¢¤È»ñÎÁ¤ÎÆþ¤Ã¤¿Âç¤¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Î»þÂå¤Ï»ñÎÁ¤â¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤ì¤Ð»öÂ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ¥¢¥Ê¥í¥°¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Ìò¤ËÈ¿±Ç¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È¡¢¥Ò¥ó¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¶¥ÇÏµ¼Ô¡¦Ê¿ÎÉ¤¬ÄÖ¤ë¡ÈÇÔ¼ÔÉü³è¤ÎÊª¸ì¡É
11·î23ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè7ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¹ÌÂ¤¤«¤é¹Ì°ì¡¢¥Û¡¼¥×¤«¤é¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ø¤Î¡È·Ñ¾µ¡É¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¼¡¤Ê¤ëÊª¸ì¤Ø¤Î½ø¾Ï¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÅ¸³«¤Ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ê¿ÎÉ¤Ë¤è¤ëÆ±¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÏ¢ºÜ¤¬¡ÖÅìÆü¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£
ÄÅÅÄ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ¿ÎÉ¤¬¥Á¡¼¥à¥í¥¤¥ä¥ë¤ò¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¶¥ÇÏµ¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌÜÀþ¤È¡¢¼«¿È¤Ç´¶¤¸¤¿¡Ö¡È²¦Æ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÎÉ¤µ¡É¤ò¤½¤³¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤ì¤Ð¡×¤È¤Î»×¤¤¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤È¡ÈÊ»Áö¡É¤¹¤ëµ¼Ô¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¥í¥¤¥ä¥ë¤ÎÌÌ¡¹¤Ã¤Æ¡¢¿Í´Ö¤âÇÏ¤â¤¤¤ï¤æ¤ë¥¨¥ê¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¹Ì°ì¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ä¥Û¡¼¥×¤â¡¢ÇÏ¼ç¤È¤·¤Æ¤â¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤È¤·¤Æ¤â¡¢·è¤·¤Æ¡È²¦Æ»¡ÉÅª¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡ÈÇÔ¼ÔÉü³è¤ÎÊª¸ì¡É¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¡¢Êª¸ì¤òÐíâ×¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤óÊ¿ÎÉ¼«¿È¤â¡¢µ¼Ô¤È¤·¤ÆÂç¼ê¿·Ê¹¼Ò¤Ç¼ÒÀâ¤ò½ñ¤¯¤è¤¦¤Êµ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¥ÇÏ¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤«¤éº£¤Ç¤â¶¥ÇÏµ¼Ô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î²¦Æ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤ÎÎÉ¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¡¢Ï¢ºÜ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÄÌ¤·¤Æ·àÃæ¤Ç¤â¾å¼ê¤¯¾è¤»¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
¡û¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤ÎÈ¿¶Á¤ÈÇ®ÎÌ
Êª¸ì¤â¤¤¤è¤¤¤è²Â¶¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÄÅÅÄ¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷³«»ÏÁ°¤«¤é¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¡Ø½Ð¤ë¤ó¤À¤Í¡Ù¤È¤«¡Ø¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤òÄº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÆü¤âÅìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç³«ºÅÃæ(11·î30Æü¤Þ¤Ç)¤Î¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÆÃÊÌÅ¸¸«¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¼Ì¿¿¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤ê(¾Ð)¡£ÇÏ¹¥¤¤ÊÊý¤«¤é¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶¥ÇÏ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¡¹¤«¤é¤âÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëº£ºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¡Ö¤ä¤Ï¤ê¡ÈÇ®ÎÌ¡É¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¶¥ÇÏ¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¡¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Í¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡¢Ç®ÎÌ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤â¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤¿¤À¡¢Ê¿ÎÉ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÇ®ÎÌ¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢µ¼Ô¤È¤¤¤¦¾¯¤·³§¤µ¤ó¤È¤Ï°ã¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢É½¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê½Ð¤µ¤º¤Ëµ»ö¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢µ¼Ô¤µ¤Ê¤¬¤é¤ËÊ¿ÎÉ¤ÎÌò¤É¤³¤í¤òÎäÀÅ¤ËÂª¤¨¤ë¡£
¡û¼ç±é¡¦ºÊÉ×ÌÚ¤È¤Ïº£²ó¤¬½é¶¦±é¡½¡½Âè8ÏÃ¤Î¸«¤É¤³¤í¤â
Ê¿ÎÉ¤Ï·ª¿Ü¤ÎÎÉ¤ÁêÃÌÁê¼ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢·àÃæ¤Ç¤ÏºÊÉ×ÌÚ¤È°ì½ï¤Î¥·¡¼¥ó¤âÅÙ¡¹¸«¤é¤ì¤ë¤¬¡¢°Õ³°¤Ë¤âÆ±¤¸¥·¡¼¥óÆâ¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±¤¸ºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¤´°ì½ï¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£²º¤ä¤«¤Ç²¹¤«¤¤Êý¤Ç¡¢¤½¤Î²¹¤«¤¤¿ÍÊÁ¤¬·ª¿Ü¤È¤¤¤¦Ìò¤È¥·¥ó¥¯¥í¤·¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¸½¾ì¤Ç¤âÈó¾ï¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ºÊÉ×ÌÚ¤¬¡ÖºÂÄ¹¡×¤È¤·¤Æ¤½¤Î¿ÍÊÁ¤Ç¸½¾ì¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÊª¸ì¤Ï¤Ä¤¤¤Ë½ªÈ×Àï¤ËÆÍÆþ¡£Âè8ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¹Ì°ì¤ËÂç¤¤Ê»îÎý¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
¡ÖÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ë¹ÌÂ¤¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶ì¤·¤¤¥¿¡¼¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¹Ì°ì¤¬¤½¤Î¼ã¤µ¸Î¤Î»ëÌî¤Î¶¹¤µ¤ä¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤ÎÌ¤½Ï¤µ¤Ê¤É¤«¤é¡¢·ë¹½¶ì¤·¤¤¥¿¡¼¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¶ì¤·¤¤¥¿¡¼¥ó¤ÏÉ¬Í×¤È¤¤¤¦¤«¡£»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¹Ì°ì¤ä¥Á¡¼¥à¥í¥¤¥ä¥ë¤Î¥¸¥¿¥Ð¥¿¤ò°ì½ï¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡×
(C)TBS¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ë¡¿TBS
