◆国際親善試合 日本女子代表３―０カナダ女子代表（２９日、長崎・ピーススタジアム）

ＦＩＦＡランク８位のなでしこジャパンが、同９位のカナダを下した。７月のＥ―１選手権初戦、台湾戦（４〇０）以来、５戦ぶりに白星をつかんだ。ＭＦ谷川萌々子（ももこ）＝バイエルン＝が１得点１アシストと活躍した。来年３月開催のアジア杯（オーストラリア）に向けた最後の活動でチーム力を示した。

前半４３分、ＤＦ高橋の右クロスをＦＷ田中が頭で落とし、最後は谷川が左足で蹴り込み先制。後半にも２点を加え、守ってはカナダを無失点に抑え、５試合ぶりに勝利した。谷川は「勝ちきれたことは本当に良かった。（得点は）美南さんがいい折り返しをしてくれて、ボールを見て決めることができて良かった。一番はチームが勝てたこと」と声を弾ませた。

シュート数でも１６対４と圧倒した。ニールセン監督は「いろいろなことに取り組む中で、結果が出たことは良かった。ミスもあったが、そこに関しては良くなっている。最初のチャンスを決めていれば、より多く点を取れていたが、勝利に値する内容だった。まだまだ修正点、改善点があるので、（修正して）次の試合に向かいたい」と前向きに語った。

ゲーム主将のＤＦ熊谷は「勝利から遠ざかっていたので、何としても結果を出さないといけないと思っていた。３点取れて無失点で終わったのは大きかった」とチーム全体を評価した。