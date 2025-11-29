ジョニー・デップが8年半ぶりに来日、「青い絵の具」でアート愛を証明

米俳優のジョニー・デップが11月27日、東京・高輪で開催された没入型アート展『A Bunch of Stuff - Tokyo （アバンチオブスタッフ トウキョウ ）』の記者会見に出席した。デップの来日は8年半ぶりとなる。世界的スターの登場に会場が沸くなか、彼の手元にはクリエイターとしての「生々しい痕跡」が残されていた。会見中、同展を主催するパンテオン・アート代表のバリー・ジョーンズ氏が「彼がどれだけアートに没頭しているか証明しよう」と促した。デップの左手に注目が集まると、そこには青い絵の具がところどころに付着し、創作の痕跡が残っていた。デップは「誰も怖がらないでくれよ、ちゃんとシャワーは浴びて清潔なんだ（笑）。ただ、これだけは落ちなかった」と弁解した。デップは、日本滞在中のホテルの部屋でも直前までキャンバスに向かっていたというエピソードを披露した。その身をもって、彼にとって絵画が、映画や音楽での名声を得る以前から続く「不可欠な表現手段」であることを印象付けた。本展は昨年ニューヨークで開催され好評を博したが、2度目の開催地として選ばれたのは、米国内の他都市ではなく、遠く離れた日本・東京だった。その理由について問われると、デップは独自の鋭い視点で「東京」と「ロサンゼルス」の観客の違いを語り始めた。デップは「東京、そして日本というのは、何百年もの間、一貫して素晴らしい芸術を発信してきた土地だ」と敬意を表した。その上で、デップが最も重要視したのは日本の観客が持つ「正直さ」だ。「東京の人は、パッと見た瞬間に何かを感じてくれる。反応は『全然わからなかった』か『ものすごく刺激を受けた』のどちらかにはっきり分かれるだろうが、『まあまあだったね』というような曖昧な反応はないはずだ」と述べた。日本の感性豊かな土壌を信頼していると明かした。一方で、比較対象に挙げたのがロサンゼルスだ。デップは「ロサンゼルスの大半の人々は、3〜4人の友人と話すまで自分の意見を持てない。友人の意見に合わせて自分の感想を決めるんだ」と指摘した。同調圧力に左右されず、個人の感性で作品と向き合ってくれる東京こそが、自身の極めてプライベートな領域をさらけ出すこの展示にふさわしいと熱意を持って語った。そんなデップの姿に、長年のパートナーであるジョーンズ氏は、デップを「ジョニーは心の中に日本人を持っている（Japanese at heart）」と表現した。「ニューヨークより先に東京で開催すべきだった」と語るほど、デップと日本の親和性の高さを称賛した。デップは「自分はアーティストだとは決して思っていない。単に絵を描く人間だ」と謙遜しつつ、「巨大な赤ん坊（Giant baby）」と自称した。会場には彼のアトリエを再現した空間や、100点以上の作品、私物が並ぶほか、デップ自身がナレーションを務める360度没入型ショートフィルムも楽しめる。同展は11月28日から2026年5月6日まで、高輪ゲートウェイ「NEWoMan South 2F “＋Base 0”」にて開催される。

▲ （写真右の）バリー・ジョーンズ氏が「彼がどれだけアートに没頭しているか証明しよう」と促し、ジョニー・デップの左手に注目を集めた

▲ デップの左手には、青い絵の具が付着していた