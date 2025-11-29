とにかく「寒いの苦手」な人へ！【ユニクロ】40・50代にイチ押し！「あったかアイテム」

寒さが本格化すると、洋服選びは暖かさも重視したいところ。ヒートテック素材を使用した【ユニクロ】の「あったかアイテム」は、寒がりさんにもおすすめです。暖かなだけでなく、すっきりと着やすいシンプルデザインはさすがユニクロ。毎日自然と手が伸びそうな優秀アイテムを、ぜひ冬コーデで取り入れてみて。

首元まで暖かそう！ 頼りにしたい冬インナー

【ユニクロ】「ヒートテックフリースタートルネックT」\1,990（税込）

首までカバーできるタートルネックのトップス。ヒートテックのフリース素材を使用しており、寒さが本格化しても暖かく過ごせそう。厚すぎずアウターに響きにくいので、レイヤードコーデのインナーとしても使いやすいトップスです。大人の冬コーデにマッチする、落ち着いたトーンのカラバリにも注目してみて。

この冬手放せなくなりそうなあったかパンツ

【ユニクロ】「ヒートテックボアスウェットパンツ」\3,990（税込）

内側にヒートテックのボア素材が使われたスウェットパンツ。「1枚仕立てですっきり見えるので着ぶくれしにくい」（公式ECサイトより）のは嬉しいところです。はいた瞬間から暖かさを感じられそう。シルエットはすっきりと緩すぎないラインで、上品にまとめやすいのも魅力です。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M