USBメモリの顔してるだろ？ 3ポートハブなんだぜ、これで
こんなむちゃくちゃ許されるのか!?
ノートPCのお供に多くの人が持ち歩いているUSB-Cハブ。それらの9割くらいが、本体にUSB-Aポートが付いてて、USB-Cケーブルが生えてるタイプ。それが一般的なUSB-Cハブの姿。
でも、そんなUSBハブの常識を正面からぶっ飛ばすヤツが降臨しました。
見てよこれ、なんだよこれ！
830円でこのドキドキ・ワクワクガジェットが買えるなんて、前世にどれだけ徳を積んだのかわかりません。ありがたや…ありがたや…。
こんな小ささでUSB-A×3拡張。iPhoneにもぶっ挿せる
こんなちっこさでも、ノートPCにUSB-A（3.2）×2ポートとUSB-A（2.0）×1と潤沢なAポートを追加できます。
上からぶっ刺してるのがシュール過ぎてもはや笑いが生まれるレベルですが、きっとド真面目に「ここに挿せるじゃん！」みたいになったのだと思うと、その発想力に感動しかありません。天才だよ、規格した人。
あと…なんで今までのハブってそれなりの大きさがあったんですかね？
ここまでシンプルにできるなら、これがいいじゃん。最高じゃん。
Source: Amazon
サンワダイレクト USB-Cハブ 小型 USB-A 3ポート
830円
Amazonで見るPR