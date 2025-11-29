Image: Amazon

こんなむちゃくちゃ許されるのか!?

ノートPCのお供に多くの人が持ち歩いているUSB-Cハブ。それらの9割くらいが、本体にUSB-Aポートが付いてて、USB-Cケーブルが生えてるタイプ。それが一般的なUSB-Cハブの姿。

でも、そんなUSBハブの常識を正面からぶっ飛ばすヤツが降臨しました。

見てよこれ、なんだよこれ！

830円でこのドキドキ・ワクワクガジェットが買えるなんて、前世にどれだけ徳を積んだのかわかりません。ありがたや…ありがたや…。

こんな小ささでUSB-A×3拡張。iPhoneにもぶっ挿せる

こんなちっこさでも、ノートPCにUSB-A（3.2）×2ポートとUSB-A（2.0）×1と潤沢なAポートを追加できます。

上からぶっ刺してるのがシュール過ぎてもはや笑いが生まれるレベルですが、きっとド真面目に「ここに挿せるじゃん！」みたいになったのだと思うと、その発想力に感動しかありません。天才だよ、規格した人。

あと…なんで今までのハブってそれなりの大きさがあったんですかね？

ここまでシンプルにできるなら、これがいいじゃん。最高じゃん。

