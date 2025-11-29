元プロ野球選手の内川聖一氏（43）が29日放送のニッポン放送「ショウアップナイター60周年 名球会ラジオ」（土曜後5・20）にゲスト出演。自身の現役時代に手本としていた打者と、現役選手の中で理想的な打撃に見える打者を実名で計3人挙げた。

内川氏は大分工から2000年ドラフト1位で横浜（現DeNA）入りし、ソフトバンク、ヤクルトなどでもプレー。NPB通算2186安打を放ち、史上2人目のセ・パ両リーグ首位打者に輝いた。

プロ8年目の2008年に大ブレークして初めてのタイトルを獲得。この時の打率.378は現在も右打者の史上最高打率で、現在は名球会理事も務めている。

そんな“安打製造機”だった内川氏。現役時代、手本にしていた打者はいたのか。

これに「僕はどちらかというと力感ないけどバット当たったら飛ぶみたいな選手が好きだったんですよ」としてオリックスと巨人でプレーした谷佳知氏（52）の名前を挙げ、「理想的だなぁと思って見てました」と語った。

続いて、現役選手では「技術の向上という部分でいうと僕はソフトバンクの近藤選手」とソフトバンク・近藤健介外野手（32）を理想の打者だとした上で、柳町達外野手（28）の名前も挙げた。

「今年は非常に対左（投手）に対しても自分のなかで工夫しながらバッティングをどんどんレベルアップしてますし。レギュラーシーズン中も話を聞くと“僕はこういうふうに打ちたいと思ってます”っていうところをきちんと言葉で説明してくれたんですよね。そうすると僕としても“そんなイメージね！なるほど！”っていうところが感じられましたんで。自分がどうするんだってところを分かったなかで結果が出るっていうのは僕は非常に大事なことだと思うんですよ。だから来年からも僕はちょっと期待できるかなっていうふうに思ってますね」

「本当にバットコントロールが非常にうまくなったと思いますね。自分が逆方向打ちたい時はどういうふうにバット出していったら逆方向に飛ぶのかとか。ヨシ！ここは勝負どころ！さっきやられたボールを今度やり返してやろう！ってところで思い切って打っていって結果出したりだとか。打席のなかでつながりが出てきたって気がするんですよ。それっていうのはやはりレギュラーとして出れるようになって初めて感じられるところだと思うんですね」

2019年ドラフト5位で慶大からソフトバンク入りした柳町。プロ6年目の今季は終盤まで首位打者争いを繰り広げた。最終的に同僚の牧原大成内野手（33）にタイトルは譲ったが、パ・リーグ2位の打率.292という数字を残した。内川氏は柳町について語り出すと止まらなくなり、言葉にも徐々に熱が。来季のさらなる飛躍を願う気持ちはファンだけではないようだ。