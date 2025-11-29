Åç¤Î³èÀ²½¤äÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¡¡Ä¹ºê¡¦°í´ô»Ô¤ÈFBSÊ¡²¬ÊüÁ÷¤¬¥Ñー¥È¥Êー¶¨Äê
29Æü¡¢Ä¹ºê¸©°í´ô»Ô¤ÈFBS¤Ê¤É¥Æ¥ì¥Ó¶É2¼Ò¤¬¡¢¥Ñー¥È¥Êー¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
°í´ô»Ô¤È¡Ö¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¥Ñー¥È¥Êー¶¨Äê¡×¤ò·ë¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢FBSÊ¡²¬ÊüÁ÷¤ÈÄ¹ºê»Ô¤ÎNIBÄ¹ºê¹ñºÝ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¶¨Äê¤Ï¡¢°í´ô»Ô¤È¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¡ÊÁ´¹ñ56¤Î´ë¶È¤Ê¤É¡Ë¤¬¡¢¸ß¤¤¤ÎÆÃÄ¹¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÅç¤Î³èÀ²½¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤è¤ê¤è¤¤Ì¤Íèºî¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
29Æü¤Ï¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°í´ô»Ô¤Ï¡¢Åç¤Ç¤ÎÂÚºßÀè¤ä¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Î³èÆ°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤ÎÁÏ½Ð¡¢Åç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ê¤É¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£