藤本美貴、次女と水族館へ「口元がそっくり」「美人オーラ」と反響
【モデルプレス＝2025/11/29】タレントの藤本美貴が11月28日、自身のInstagramを更新。次女の写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】3児のママタレ「口元がそっくり」次女の写真
藤本は「今日は次女が学校お休みだったので 2人で水族館デート」とつづり、訪れた水族館での次女の写真を公開。水槽の前などで楽しそうにポーズを取って笑顔を見せている。
この投稿に、ファンからは「口元がそっくり」「美人オーラ」「最高のデートですね」「楽しそう」「素敵な思い出」「ほっこり」といった反響が寄せられている。
藤本は、2009年にお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春と結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
