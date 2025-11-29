CANDY TUNE桐原美月、自然体のドアップショットが「すっぴん？」「透明感すごすぎる」と話題
【モデルプレス＝2025/11/29】「KAWAII LAB.」の7人組アイドルグループCANDY TUNE（キャンディチューン）の桐原美月が11月28日、自身のInstagramを更新。カメラと近距離で撮影した動画を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】22歳アイドル「すっぴん？」近距離ショットが可愛すぎ
桐原は「スキンケア撮ろうとして、諦めた人間」とコメントを添えて、カメラと近距離で撮影した動画を投稿。顔を手で包み込むようなポーズで透明感溢れるナチュラルな姿を披露している。
この投稿に「肌が綺麗すぎる」「なんという透明感」「もしかしてすっぴん？」「透明感すごすぎる」「驚愕の美しさ」「ナチュラルで可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】22歳アイドル「すっぴん？」近距離ショットが可愛すぎ
◆桐原美月、透明感溢れる近距離ショット
桐原は「スキンケア撮ろうとして、諦めた人間」とコメントを添えて、カメラと近距離で撮影した動画を投稿。顔を手で包み込むようなポーズで透明感溢れるナチュラルな姿を披露している。
◆桐原美月の投稿に反響
この投稿に「肌が綺麗すぎる」「なんという透明感」「もしかしてすっぴん？」「透明感すごすぎる」「驚愕の美しさ」「ナチュラルで可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】