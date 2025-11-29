´ÑµÒÁíÎ©¤Á¡ª¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¤È¥·¥ó¥·¥¢¡¦¥¨¥ê¥ô¥©¤ÎÈþ¤·¤¤¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤«¤éÇ®¤¤¥Ï¥°¤Þ¤Ç...¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É¡×ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¼ç±é2¿Í¤ÎÍ§¾ð¥â¡¼¥á¥ó¥È
11·î21Æü¤è¤êËÜ¹ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°À®ÀÓ¤ÇÁ´ÊÆ½éÅÐ¾ìNo.1¤ò¾þ¤ê¡¢¡Ö¹æµã¡×¡ÖÁ´¤Æ¤¬ËÜÅö¤Ë´¶Æ°Åª¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÈþ¤·¤¯¡¢¿¼¤¯¡¢Â©¤ò¤Î¤à¤è¤¦¤Ê¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Êª¸ì¡×...¤ÈÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡×¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï2026Ç¯3·î6Æü(¶â)¤Ë¸ø³«¤¬¹µ¤¨¤ëËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥º¤ÎËâË¡»È¤¤¡×¤ÈÆ±¤¸À¤³¦´Ñ¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡¢ÉÔµà¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É¡×¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ½ª¾Ï¡£"À¾¤Î°¤¤Ëâ½÷"¤È¤µ¤ì¤ëÆâµ¤¤Ê¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤ò±é¤¸¤¿¥·¥ó¥·¥¢¡¦¥¨¥ê¥ô¥©¤È¡¢"Á±¤¤Ëâ½÷"¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍÛµ¤¤Ê¥°¥ê¥ó¥À¤ò±é¤¸¤¿¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤¬Ç®¶¸Åª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè97²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ10ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿Á°ºî¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡×¤ò¤â¾å²ó¤ëÎòÂåµé¤Î¥Ò¥Ã¥È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Á´ÊÆ¸ø³«¤òÁ°¤Ë¤·¤¿º£Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ºîÉÊ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¤ä¥Ô¥ó¥¯¤ÎÁõ¤¤¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á³Ý¤±¤ëÂçÀ¹¶·¤Ë¡£¤½¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ý¤á¡¢ÊÆ¡¦NBC¤Ç11·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆÃÈÖ¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡§Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÌë(¸¶Âê¡§Wicked: One Wonderful Night)¡×¤¬¡¢12·î14Æü(Æü)¤Ë£×£Ï£×£Ï£×¥×¥é¥¤¥à¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Î²ñ¾ì¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¼ç±é¤Î¥·¥ó¥·¥¢¡¦¥¨¥ê¥ô¥©¤È¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¤¬°µ´¬¤Î²Î¾§¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ë¤¢¤ë¥É¥ë¥Ó¡¼¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¼ç±é¤Î2¿Í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ÎÁÔÂç¤Ê±éÁÕ¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥À¥à¡¦¥â¥ê¥Ö¥ëÌò¤Î¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥è¡¼¤È¥ª¥º¤ÎËâË¡»È¤¤Ìò¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥Ö¥é¥à¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡×¤¬Á´À¤³¦¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¼¨¤¹¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¥¸¥ç¥ó¡¦M¡¦¥Á¥å¥¦´ÆÆÄ¤â¡Öº£Æü¤Ï¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦"´ò¤·¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º"¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£
ÈÝ±þ¤Ê¤¯²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤â°ìµ¤¤ËºÇ¹âÄ¬¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¥¨¥ê¥ô¥©¤È¥°¥é¥ó¥Ç¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢È´·²¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈ¯´ø¡£¤¯¤ë¤¯¤ë¤È³Ú¤·¤²¤ËÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤¿¡ÖWhat Is This Feeling?¡×¤ä¡ÖGet Happy¡×¤Ê¤É¸ß¤¤¤Ë´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤éÈþ¤·¤¤¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Ç²ñ¾ì¤òÊñ¤ß¹þ¤à¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤Î²»¿§¤Ë¾è¤»¤Æ¤·¤Ã¤È¤ê¤È²Î¤¤¾å¤²¤¿Ì¾¶Ê¡ÖFor Good¡×¤Ç¤Ï¸ß¤¤¤ÎÍ§¾ð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤ä¤µ¤·¤¤¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢²Î¾§¸å¤Ë¤ÏÇ®¤¤¥Ï¥°¤âÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Î´¶Æ°¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥½¥í¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¥¨¥ê¥ô¥©¤¬¥É¥ë¥Ó¡¼¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¤Î¶õÃæ¤òÉñ¤¤¤Ê¤¬¤é¡ÖDefying Gravity¡×¤ò¹â¤é¤«¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤ì¤Ð¡¢¥°¥é¥ó¥Ç¤Ï¡¢ËâË¡»È¤¤¤Î³Ê¹¥¤ò¤·¤¿µÒÀÊ¤Î»Ò¤É¤â¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¤ä¤ê¤È¤ê¤òÅ¸³«¡£°µ´¬¤Î²ÎÀ¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±é½Ð¤ä¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¥Õ¥¡¥Ë¡¼Ìò¤Î¥Ü¡¼¥¦¥§¥ó¡¦¥ä¥ó¡¢¥Ü¥Ã¥¯Ìò¤Î¥¤¡¼¥µ¥ó¡¦¥¹¥ì¥¤¥¿¡¼¡¢¥Í¥Ã¥µ¥í¡¼¥ºÌò¤Î¥Þ¥ê¥Ã¥µ¡¦¥Ü¡¼¥Ç¥£¤¬¡¢(¤³¤ÎÆü½Ð±é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥Ù¥¤¥ê¡¼¤¬±é¤¸¤¿)¥Õ¥£¥¨¥í¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¤¬¤éÂ©¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥è¡¼¤È¥¸¥§¥Õ¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥Ö¥é¥à¤â»²²Ã¤·¡¢²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â...¡£
°µ´¬¤Î²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤¿¥¨¥ê¥ô¥©¤È¥°¥é¥ó¥Ç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë±Ç²è¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥·¥ç¡¼¤Ë¤ÏÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤³¤ÈÉ¬»ê¡£¸«¤ë¤â¤Î¤òËâË¡¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡£
Ê¸¡áHOMINISÊÔ½¸Éô
ÊüÁ÷¾ðÊó
¥¦¥£¥¥Ã¥É¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡§Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÌë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯12·î14Æü(Æü)20:30¡Á
¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯12·î14Æü(Æü)17:45¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§£×£Ï£×£Ï£×¥×¥é¥¤¥à(¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª)
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹