「今日好き」雨宮未苺（みるき）、ギャルになるまでのメイク動画公開「技術がすごい」「最初すっぴんに見えない」の声
【モデルプレス＝2025/11/29】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」に参加していた雨宮未苺（あめみや・みるき）が11月28日、自身のInstagramを更新。ギャルになるまでのメイク動画を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」美女「技術がすごい」ギャルになるまでのメイクビフォーアフター
【Not Sponsored 記事】
◆雨宮未苺、メイク動画を公開
雨宮は「インフルエンザ女子がこのギャルになるまで」とのテロップを入れ、メイク動画を公開。マスクと冷えピタを付けたすっぴん状態から、カラコン・つけまつげ・フルメイクを施し、華やかなギャルスタイルへと変身する様子が収められている。
◆雨宮未苺の投稿に反響
この投稿に「めっちゃ参考になる」「ギャル姿の完成度が高すぎる」「すっぴんでも可愛い」「メイク技術がすごい」「ギャルパワーで元気に見える」「お大事に」「最初すっぴんに見えない」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。雨宮は2021年の「鈴蘭編」などに参加し、ハイテンションなキャラクターで視聴者にインパクトを与えていた。（modelpress編集部）
