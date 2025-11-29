2025年11月30日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年11月30日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
情緒は不安定気味。思い切り泣いたり叫んだりすると落ち着きそう。
11位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
心がソワソワして落ち着かないかも。リラックスを心掛けて。
10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
一人で頑張ると事態は悪化。素直に周囲にSOSを出してみて。
9位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
無知を放置すると恥をかくかも。分からないなら正直に聞くこと。
8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
こだわりの強さで失敗しそう。柔軟な姿勢で過ごすと◎。
7位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
やる気はあるのに空回り……。深呼吸で平常心を維持しよう。
6位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
ゆったりした雰囲気が魅力になる日。ニコニコ笑顔で過ごそう。
5位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
メディアやインターネットに注目を。進むべき目標が見つかるかも。
4位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
交友関係が大きく変わる暗示あり。個性的な人に注目を。
3位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
ここ一番でパワーを発揮できそう。それまでは静かに力を蓄えて。
2位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
未知の世界に幸運あり。普段は読まないジャンルの本に注目しよう。
1位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
夜の外出にツキあり。仲間を誘って食事に行くと楽しい予感。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)