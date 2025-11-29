今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2025年11月30日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

写真拡大

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年11月30日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


情緒は不安定気味。思い切り泣いたり叫んだりすると落ち着きそう。

11位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


心がソワソワして落ち着かないかも。リラックスを心掛けて。

10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


一人で頑張ると事態は悪化。素直に周囲にSOSを出してみて。

9位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


無知を放置すると恥をかくかも。分からないなら正直に聞くこと。

8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


こだわりの強さで失敗しそう。柔軟な姿勢で過ごすと◎。

7位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


やる気はあるのに空回り……。深呼吸で平常心を維持しよう。

6位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


ゆったりした雰囲気が魅力になる日。ニコニコ笑顔で過ごそう。

5位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


メディアやインターネットに注目を。進むべき目標が見つかるかも。

4位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


交友関係が大きく変わる暗示あり。個性的な人に注目を。

3位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


ここ一番でパワーを発揮できそう。それまでは静かに力を蓄えて。

2位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


未知の世界に幸運あり。普段は読まないジャンルの本に注目しよう。

1位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


夜の外出にツキあり。仲間を誘って食事に行くと楽しい予感。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)