宮沢氷魚「溜まって爆発しちゃう経験がある」自身の性格を分析 役柄に共感
俳優の宮沢氷魚（31）が29日、都内で行われた映画『佐藤さんと佐藤さん』公開記念舞台あいさつに登壇。「溜まって爆発しちゃう経験がある」と話し、自身の性格を分析した。
【全身カット】何頭身？スタイル抜群の姿を披露する宮沢氷魚
本作は“夫婦”という誰でも人生において一度は考えるテーマを軸に、人と人との関係を丁寧に、そしてヒリヒリするくらいリアルに描いたオリジナルストーリー。芯が強く明るい佐藤サチ役を岸井ゆきの、真面目でインドアな佐藤タモツ役を宮沢が演じる。
宮沢はタモツの役柄に共感したという。「うまくまとめて言葉に伝えることできないし、自分の中でいろんなことを溜め込んで、気がついたらキャパを超えて爆発しちゃうそんな経験がある」と語った。
続けて「タモツには、すごい同情するし、共感できる」と強調。作品に自信を見せた。
イベントには岸井、宮沢のほか、藤原さくら、三浦りょう太(※りょう=けものへんに寮)、中島歩、天野千尋監督が登壇した。
【全身カット】何頭身？スタイル抜群の姿を披露する宮沢氷魚
本作は“夫婦”という誰でも人生において一度は考えるテーマを軸に、人と人との関係を丁寧に、そしてヒリヒリするくらいリアルに描いたオリジナルストーリー。芯が強く明るい佐藤サチ役を岸井ゆきの、真面目でインドアな佐藤タモツ役を宮沢が演じる。
続けて「タモツには、すごい同情するし、共感できる」と強調。作品に自信を見せた。
イベントには岸井、宮沢のほか、藤原さくら、三浦りょう太(※りょう=けものへんに寮)、中島歩、天野千尋監督が登壇した。