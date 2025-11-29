スバルの「新“5ドア”スポーツカー」に注目！ 6速MTに「水平対向ターボ4WD」搭載で「インプレッサ級」の“手頃な価格”も実現？ JMS披露の「Performance B STI」コンセプト 実現するのか

スバルファン期待の「パフォーマンスB STIコンセプト」とは

スバルは2025年10月29日に開幕した「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」でSTIコンセプトカー「パフォーマンスB STIコンセプト」を初公開しました。

純ガソリンエンジンを搭載し、今にも販売されそうな雰囲気ですが、その中身や販売できるのかを探ってみたいと思います。

スバル「Performance-B STI concept」［ジャパンモビリティショー2025］

【画像】超カッコいい！ これがスバルの「新たな5ドアスポーツカー」です！ 画像で見る（29枚）

JMS2025からさかのぼること5ヶ月前。2025年5月末から6月1日にかけて行われた、「スーパー耐久富士24時間レース」の最中に開かれた、スバルのラウンドテーブルで謎の黒いマシンの写真が公開されました。

「詳細はJMSで明らかにされます」というアナウンスだけで。この時は何も発表されませんでした。

そしてJMSでスバルブースに展示されたパフォーマンスB STIコンセプトが、この謎の写真のマシンそのものだったのです。

多くの報道が行われている通り、スバルが現在持っている技術資産をうまく融合させて作り上げたのがこのコンセプトカーとなります。

同社の藤貫 哲郎 取締役専務執行役員／CTO（最高技術責任者）は、「このクルマはメンバーにやりたいことがあるなら、やりたいようにやれば良いと言った結果、盛りだくさんのクルマに仕上がっています。しかし、実際は『素うどん』のようなベースとなるクルマを仕立てて、そこからSTIであったり、アフターマーケットなどを含めて、カスタマイズして育てていくクルマになれば良いという、一つの提案」と言います。

パフォーマンスB STIコンセプトのベースとなるボディは「クロストレック」を使用しています。スバルのフラッグシップは「WRX S4」ですが、ボディサイズの拡大や価格のアップに伴い、多くの人にとって手に入れやすい車両ではなくなっているのも事実です。

そこでコンパクトかつ価格帯も比較的安い「インプレッサ／クロストレック」が選ばれたのだと考えられます。

奇しくもモータースポーツに使うにも、コンパクト系のボディの方が使いやすいこともあるため、このスタイルで登場したことで「ラリーに復活を」などの声が多く聞こえたのも事実ですし、ラリー車に寄せたデザインになっているようにも見えます。

細部を見ていきましょう。エンジンに関してパフォーマンスB STIコンセプトには「水平対向ターボエンジン」が搭載されるとしか発表されていません。現状スバルが所有しているエンジンで考えると、「FA24」型水平対向4気筒ターボエンジンが妥当と思えます。

しかし、前述のスーパー耐久のラウンドテーブルでは、もう１枚謎の写真が公開されていました。それが「新エンジンの火入（ひいれ）式」です。その時すでに新しいエンジンの開発が進み、工場の火入式も行ったという物でした。

この新しいエンジンについても何も発表されていませんが、ひょっとしたらこのエンジンが搭載される可能性もないこともないでしょう。このエンジンに関しては続報を待ちたいところです。

ミッションに関してはMTを載せるといっていますし、実車も６速MTのシフトノブが見えますし、その下には「DCCD（ドライバーズコントロールデフ）」コントローラーが見えます。

WRX STIと同様の6速MTとDCCD付きセンターデフ式AWDは、ドライバーの好みに合わせて、前後輪のトルク配分を自由に行える物です。長年インプレッサWRX STIで鍛えられてきたDCCDをさらに進化させたものだと思えます。

現在スバルがスーパー耐久で戦っている、「ハイパフォーマンス X フューチャーコンセプト（通称ハイパフォX）」にもこのDCCDは装着されており、ドライバーの好みのセッティングを登録しておくことも可能ですし、任意に前後トルク配分を選べることも可能なように、制御もいろいろ進化しているものです。

この進化したDCCDがパフォーマンスB STIコンセプトに搭載されるのであれば、今スーパー耐久で実験している研究が、市販車に生かされるということになり、スーパー耐久で市販車を鍛える意味が繋がっていきます。

「WRCカー」をイメージする外観に 販売はできるのか？

フットワークに関しては、ブリヂストン「RE-71RS」255／40R18サイズが装着されていました。組み合わされるホイールはBBS製STIホイールです。ホイールに「RI-A003」の刻印が見えましたので、サイズは18×9.5J+22というサイズです。

ホイール奥にはSTI製ブレンボブレーキキット、フロント6ポット、リア4ポット、合わせてドリルドディスクブレーキが見えます。ここはまさに現在持ち合わせているアセットをうまく組み合わせた物です。

スバル「Performance-B STI concept」［ジャパンモビリティショー2025］

サスペンションに関しては見えず、どのような物が装着されていたのか不明です。

マフラーはSTI製のクロストレック用センター2本タイプが装着されています。リアアンダーディフューザーが大きく開口していることもあり、マフラーの存在感も大きくなっていました。

エアロに関しては、いろいろな工夫が施されていました。

「レヴォーグレイバック」に似ていますが、フロントマスクはオリジナルの物です。ヘッドライトは「レヴォーグ」やWRX S4と同じシャープな小さめのもの。ボンネットは同じくレヴォーグ・WRX S4と同じ物。フロントフェンダーも同様です。

オーバーフェンダーは専用に作り上げ10cm程度拡幅されているように見えます。

実際の車両寸法は公表されていませんので、想像になりますが、おおむね10cm程度と思えます。リアのオーバーフェンダーも同様に拡幅され、前後ともフェンダー内の空気を流せるような仕組みになっています。

フロントフェンダーはレヴォーグ・WRX S4と同じながら、ドアはクロストレックということで、キャラクターラインの繋ぎなどに苦労と工夫のあとが見えますが、うまく処理しているのが見えます。

リアスポイラーはWRC（世界ラリー選手権）参戦車両のような大型スポイラーが装着されていて、その迫力は驚くほどです。実際にリアハッチを開けてもスポイラーはルーフに当たらないとのことです。

このリアスポイラーがあることで、「WRC復活へ！」というファンの声が多く聞こえたのかもしれません。今のところはWRC復活などのアナウンスはありませんが、ファンが希望を込めているのは理解できます。

またフロントガラスにはスバルが得意とするアイサイトに使用される３眼カメラも装備されています。高速道路などを快適に走るのに非常に便利なアイサイトXも装備されることでしょう。

アイサイトとMTの組み合わせも、「BRZ」のMT車に搭載したように、MTでもアイサイトが使えるようになってきていますので、この車両が販売されるようであれば、このあたりもさらに進化していることでしょう。

各部を詳細に見ていくと、現在スバルが持っている技術資産をうまく組み合わせているのが分かります。

では、いざ販売できるかというと、そこは難しいかもしれません。なぜならばCAFE規制があるためです。

CAFE規制とは、自動車メーカーに対し、販売する自動車の企業平均燃費（二酸化炭素排出量）が一定の基準を満たすよう義務付ける規制で、基準を達成できない場合、メーカーには罰金が科されます。

この規制は、燃費向上とCO2排出量削減を目的としています。

どのメーカーもこのCAFE規制の中でいかに燃費が良く、二酸化炭素量を減らすかの工夫をしています。

トヨタがなぜ多くのハイパフォーマンス車を出せるかといえば、ハイブリッド車を多く販売し、二酸化炭素の排出を抑えることができているためです。二酸化炭素排出量を抑えることで。相対的にハイパフォーマンス車を出せる余裕があるわけです。

スバルは残念ながら、ハイブリッド車やバッテリーEV車の比率がまだ低く、ハイパフォーマンス車を出す技術やアセットを持っているにも関わらず、市場に出せない状態です。

パフォーマンスB STIコンセプトのような純ガソリン車のハイパフォーマンス車を世の中に出すためには、企業全体として二酸化炭素排出量を下げていかなくてはなりません。

多くのユーザーが、「このまま出してくれればすぐに買う！」と言ってもスバルは販売できない可能性があります。

ここが、藤貫CTOが言う「時間はかかってもいつかは出したい、出せるようにしたい」という思いが滲み出ている部分だと思います。

金額面に関しても「なるべく安く」ベース車両を出せるようにして、その後カスタマイズなどを行い、ユーザーが楽しめるような育てるクルマにしていくためには価格を下げる必要がありますが、MTの販売比率は全世界的に見ても少なくなっています。

その中でMT車をどう販売していくのか。価格設定なども難しい場面が出てくると思います。

スバルのエンジニアは、このような夢と希望と現実的な車両を作り出せる技術を持っています。そしてユーザーも欲しいという気持ちを持っています。

時代の巡り合わせがうまく噛み合った時に販売が行われるかもしれません。その時にはさらに進化した技術が組み合わされるかもしれません。

希望を持ってその時を待ちたいと思います。