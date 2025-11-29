イズニク湖畔の大聖堂近くで様々な宗派の指導者たちに向けて言葉を発する教皇レオ14世/Ozan Kose/AFP/Getty Images

トルコ・イズニク（CNN）ローマ教皇レオ14世は28日、宗教を利用して「戦争」や「暴力」、または「狂信」を正当化する行為を非難した。カトリック信者に対しては信仰を結集し、「民族、国籍、宗教、あるいは個人の見解に関わらず」他者と団結するよう強く促した。

トルコを訪問中のレオ14世は信者に対し、異なるコミュニティー間の「対話と協力」を促進し、他者の中の人間性を認識するよう呼びかけた。

その上で「暴力と紛争に苦しむ全人類は和解を切望している」「民族、国籍、宗教、あるいは個人の見解とは無関係に、男女の普遍的な同胞愛が存在する」と訴えた。

レオ14世はこの日、トルコ北西部の都市イズニクで行われたニカイア公会議1700周年記念式典に出席。バチカンによると式典には東方正教会やプロテスタント教会など、様々な宗派の指導者も出席した。

「戦争、暴力、あるいはいかなる形であれ原理主義や狂信を正当化するために宗教を利用することを、我々は強く拒絶しなければならない」とレオ14世は強調。「我々が進むべきは、同胞愛に満ちた出会い、対話、そして協力の道に他ならない」

西暦325年に開かれたニカイア公会議はキリスト教の核となる教義を定め、後にニカイア信条となるものの最初の版を作成した。ニカイア信条は、現在も様々な宗派のキリスト教徒によって唱えられる唯一の信仰告白。