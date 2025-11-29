スーパーで買った『もやし』を土に植えて育ててみたら←こんなに大きくなりました　花が咲き〜種を収穫

以前、「スーパーで購入した袋に入っているもやしを土に植えたら育つのか？」という検証を行いました。その後、「かわいい双葉が出てきました」というところまでご紹介しましたので、今回はさらにその後どうなったのかをご紹介します。

春になり、日差しがあたたかくなってきたころ、白っぽいもやしの双葉から青々とした茎と葉っぱが出てきました。以前のヒョロヒョロよりも強くなった感じです。

しかし、春になると害虫なども出てきたため、葉っぱを食べられることもあり目が離せなかったですね。葉っぱに虫がつかないように、ペットボトルを半分に切ったものを被せて守ってみました。

これが、虫以外にも思わぬ効果をもたらしたんです。春といっても朝晩の寒暖差は激しく、なにも被せなかったもやしは、しおれるように枯れてしまい……。一方の被せたほうは、ペットボトルのなかが温室のような効果があるのか、より強くグングンと成長していきました。

夏ごろ、「おーっ！」と思う出来事が。なんと、かわいい黄色の“もやしの花”が咲いたやないですか。「どんな花が咲くのかな？」と思ってましたが、クルンと少しカールしているよいな小さな花です。

そして、なんやろ。花から、天狗の鼻のみたいな茎みたいなもんがニョキっと伸びてきたぞ！ これは……？

花が散るのは割と早くて、このころには成長も止まり、高さは約60センチほどに。そんな花からニョキニョキ出てきたものは、どんどん成長するやないですか。これはもしや、もやしの種!?

どうやらこれは正解で、“さや”のなかには種らしきふくらみが確認できました。しかも、1本のもやしからたくさんの種ができるんですね。何本もニョキニョキぷらぷら実ってきました。

秋が深まるころには、種のさやもすっかり茶色く色づき、いよいよ収穫です。

乾燥したさやをめくると、緑色の種が出てまいりました。そうなんです。もともとスーパーで買ってきたもやしは、“緑豆”という豆が成長したものですから、一周まわって緑色をした“緑豆”が実ったというわけなんですね。



スーパーで買ってきたもやしが約半年かけてここまで成長し、種まで収穫できた喜びはひとしお。「観察日記はここまで」と思ったんですが、もう、こうなったら。

せっかくやから、この“もやし種”でまたもやしを育てて、そのもやしを食べるまでをやってみよかなあ。と、思いはじめました（笑）。



※ラジオ関西『バズろぅ！』2025年11月29日放送回より



（『バズろぅ！』ラジオパーソライター・わきたかし）