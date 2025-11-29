ÎëÌÚÎ´¹Ô»á¼êµ¡¡¿å¸Í¤ÎJ£±¾º³Ê¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¿ÌºÒÄ¾¸å¤Î£±£±Ç¯²ÃÆþ»þ²óÁÛ¡ÖµëÎÁ¤ò¤â¤é¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¡Ä¡×
¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£²¥ê¡¼¥°¢¦Âè£³£¸Àá¡¡¿å¸Í£²¡½£°ÂçÊ¬¡Ê£²£¹Æü¡¦£Ë£ó¥¹¥¿¡Ë
¡¡¿å¸Í¤¬Èá´ê¤Î£Ê£±¾º³Ê¤È£Ê£²Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£ÂçÊ¬¤ò£²¡½£°¤Ç²¼¤·¤Æ£²°Ì°ÊÆâ¤ò³ÎÄê¤µ¤»¡¢£²£°£°£°Ç¯¤Î£Ê£²»²Æþ°ÊÍè¡¢£²£¶Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤Î£Ê£±¾º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸µÆüËÜÂåÉ½£Æ£×¤Ç¡¢£±£±¡Á£±£´Ç¯¤Ë¿å¸Í¤ËºßÀÒ¤·¤¿ÎëÌÚÎ´¹Ô»á¡Ê£´£¹¡Ë¤¬¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Ë¼êµ¤ò´ó¤»¤¿¡£°ñ¾ë¡¦ÆüÎ©»Ô½Ð¿È¤ÎÎëÌÚ»á¤Ï£²£°£±£±Ç¯£³·î¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÈ¯À¸¤òµ¡¤Ë¡¢¸½Ìò°úÂà¤òÅ±²ó¤·¤Æ°ÛÎã¤ÎÌµÊó½··ÀÌó¤Ç¿å¸Í¤ËÅÅ·â²ÃÆþ¤·¤¿ÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤·¡¢Èá´ê¤Î¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸ÅÁã¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¬ºßÀÒ¤·¡¢£Ê£±¤Ë¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÉ¬»à¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥é¥Ö¡£·Ð±Äµ¬ÌÏ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¤Î¾º³Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¡¢¶Ã¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡£±£±Ç¯¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¸½Ìò°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¡¢µ¢¹ñ¤·¤¿»þ¤Ë¿ÌºÒ¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤«Éü¶½¤Î¤¿¤á¤ËÎÏ¤òÂß¤·¤¿¤¤¡¢¶¨ÎÏ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¡¢ÃÏ¸µ¤Ç²¿¤«¤ª¼êÅÁ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿å¸Í¤Î·Ð±Ä¾õ¶·¤¬Ë§¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ»ö¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÌ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿ÃìÃ«Å¯Æó¤µ¤ó¡Ê¸µÆüËÜÂåÉ½£Í£Æ¡£Åö»þ¤Î¿å¸Í´ÆÆÄ¡Ë¤ËÅÅÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤òÃµ¤¹¤À¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Î¢Êý¤È¤·¤Æ¤Î¶¨ÎÏ¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÃìÃ«¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¡£°úÂà¤«¤éÈ¾Ç¯´Ö¡¢Á´¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥×¥í¤ÇÀï¤¨¤ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤é¼¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÀâÆÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤Æ¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢µëÎÁ¤ò¤â¤é¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤«¤é¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¾õ¶·¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢·ÀÌó¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊÎý½¬µòÅÀ¤Î¡Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¤Ê¤¯¡¢Îý½¬¾ì¤ÏÅ¾¡¹¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£µëÎÁ¤â¤ß¤ó¤Ê¹â¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿©À¸³è¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óºî¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤Î¤¿¤á¤Î¼«¸ÊÅê»ñ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¤¬Â¾¥¯¥é¥Ö¤Ë°ú¤È´¤«¤ì¤ë¤³¤È¤âÃ×¤·Êý¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡¢±Ä¶ÈÅØÎÏ¤ò¤·¤è¤¦¤Ë¤â¡¢¤½¤â¤½¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿ô¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÅØÎÏ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦Æñ¤·¤µ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤¬¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÅØÎÏ¤Ç¥¯¥é¥Öµ¬ÌÏ¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ê£±£¸Ç¯¤Ë¡Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£Îý½¬µòÅÀ¤ä¥¸¥à¤â¤Ê¤¤´Ä¶¤À¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Áª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÅØÎÏ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿¹´ÆÆÄ¤Ï¸½Ìò»þÂå¤«¤é½½²¿Ç¯¤â¥Á¡¼¥à¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢À®¸ù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤Î¿ô¡¹¤Î¼ºÇÔ¤â¸«¤Æ¤¤¿Êý¡£¼«Ê¬¤¬´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤òÁÛÄê¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¿§¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯½àÈ÷¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í´ÖÀ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êý¤Ç¤¹¡£
¡¡£Ê£±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤â¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤â¾å¤¬¤ê¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤âÁý¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¤³¤³¤«¤é¡£´î¤ó¤Ç¤¤¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤ÎµëÎÁ¤ò¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿Í¿ô¤âÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤··Ð±Äµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ£Ê£²¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤¬¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤¹¡£´íµ¡´¶¤ò»ý¤Á¡¢£Ê£±ÄêÃå¤ËÆ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´èÄ¥¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¿å¸Í¤Î³¹¤âÀäÂÐ¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£°ñ¾ë¤Ë¤Ï¼¯Åç¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Áê¾è¸ú²Ì¤â¤¹¤´¤¤¤Ï¤º¡££³¡¢£´Ç¯¤È£Ê£±¤ËµïÂ³¤±¤Æ¡¢¿å¸Í¤¬£Ê£±¤Ë¤¤¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¢¡ÎëÌÚ¡¡Î´¹Ô¡Ê¤¹¤º¤¡¦¤¿¤«¤æ¤¡Ë£±£¹£·£¶Ç¯£¶·î£µÆü¡¢°ñ¾ë¡¦ÆüÎ©»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££´£¹ºÐ¡££¹£µÇ¯¤ËÆüÎ©¹©¹â¤«¤é¼¯ÅçÆþ¤ê¤·¡¢£¹£¶Ç¯¤Ë£Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ï»Ô¸¶¡Ê¸½ÀéÍÕ¡Ë¡¢Àîºê¡¢²£ÉÍ£Í¤Ë¤â½êÂ°¤·¡¢£±£±¡Á£±£´Ç¯¤Ë¿å¸ÍºßÀÒ¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¡£ÆüËÜÂåÉ½ÄÌ»»£µ£µ»î¹ç½Ð¾ì£±£±ÆÀÅÀ¡££°£²Ç¯Æü´Ú£×ÇÕ¥Ù¥ë¥®¡¼Àï¤Ç¥´¡¼¥ë¡££Ê£±ÄÌ»»£±£°£¸»î¹ç½Ð¾ì£±£·ÆÀÅÀ¡¢¿å¸Í¤Ç¤ÏJ£²ÄÌ»»£±£²£¶»î¹ç½Ð¾ì£²£´ÆÀÅÀ¡£¸½ºß¤Ï»ØÆ³¼Ô¡¢É¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£