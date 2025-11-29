4É´¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼À¾Àî¤¬¹¥µÏ¿V¡¡Ê¿±Ë¤®¤ÇÂç¶¶¡¢ÎëÌÚ¤¬2´§
¡¡¶¥±Ë¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥ª¡¼¥×¥óÂè2Æü¤Ï29Æü¡¢Åìµþ¥¢¥¯¥¢¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¤Ï19ºÐ¤ÎÀ¾Àî²æºé¡ÊÅìÍÎÂç¡Ë¤¬4Ê¬7ÉÃ67¤Î¹¥µÏ¿¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¶ä¥á¥À¥ë¤Î¾¾²¼ÃÎÇ·¡ÊÅìÍÎÂç¡Ë¤Ï5°Ì¡£
¡¡50¥á¡¼¥È¥ëÊ¿±Ë¤®¤ÎÃË»Ò¤Ï16ºÐ¤ÎÂç¶¶¿®¡ÊËçÊýSS¡Ë¤¬27ÉÃ01¤Î¹â¹»¿·µÏ¿¤Ç1°Ì¡¢½÷»Ò¤Ï34ºÐ¤ÎÎëÌÚÁïÈþ¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤¬30ÉÃ66¤ÇÀ©¤·¡¢¤½¤í¤Ã¤Æ100¥á¡¼¥È¥ë¤È¤Î2´§¤òÃ£À®¡£ÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¼«Í³·Á¤ÏÂ¼º´Ã£Ìé¡Ê¥¤¥È¥Þ¥óÅìµþ¡Ë¤¬3Ê¬46ÉÃ73¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£½÷»Ò100¼«Í³·Á¤ÎÃÓ¹¾Íþ²Ö»Ò¡Ê²£ÉÍ¥´¥à¡Ë¤Ï55ÉÃ35¤Ç7°Ì¤À¤Ã¤¿¡£