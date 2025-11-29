¡ÖÆÍ¤»É¤·¤¿¡¼¡ª¡×¤Ê¤Ç¤·¤³Ã«ÀîË¨¡¹»Ò¤Î¡È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥·¥ç¥Ã¥ÈÀèÀ©ÅÀ¡É¤Ë¥Õ¥¡¥óÂç¶½Ê³¡ÖÊÌ³Ê¤Ë¾å¼ê¤¤¡×¡Ö¤Þ¤À20ºÐ¤Ê¤ó¤«¡Ä¡×¥«¥Ê¥À¼éÈ÷¿Ø¤Ï°¢Á³
¡Ú¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡ÛÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½ 3¡Ý0 ¥«¥Ê¥À½÷»ÒÂåÉ½¡Ê11·î29Æü¡¿Ä¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÃ«ÀîË¨¡¹»Ò¤Î¡Ö¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡Ê¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤ÎMFÃ«ÀîË¨¡¹»Ò¤¬ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë20ºÐ¤Î·èÄêÎÏ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Âç¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡11·î29Æü¤Ë¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢Ä¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¤Ç¶¯¹ë¤Î¥«¥Ê¥À½÷»ÒÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£¤½¤Î43Ê¬¡¢Àä¹¥Ä´¤Î°ïºà¤¬¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ë¡£
¡¡¤Ê¤Ç¤·¤³¤¬Î¾¥µ¥¤¥É¤ò»È¤Ã¤ÆÇÈ¾õ¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢MFÀ¶²Èµ®»Ò¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤òDF¹â¶¶¤Ï¤Ê¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥¯¥í¥¹¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢º¸¤«¤éFWÅÄÃæÈþÆî¤¬Æ¬¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢¥´¡¼¥ëÁ°Ãæ±û¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ã«Àî¤¬º¸Â¤Ç¹ë²÷¤Ë½³¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥«¥Ê¥À¤ÎDF¤äGK¤âÍîÃÀ¤·¤Æ°¢Á³¤È¤¹¤ëÃæ¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤¿Ã«Àî¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç´¿´î¤ÎÎØ¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡´°àú¤ËÊø¤·¤Æ·è¤áÀÚ¤Ã¤¿¥´¡¼¥ë¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏSNS¾å¤ÇÂç¶½Ê³¡£¡ÖÃ«Àî¤¬ÆÍ¤»É¤·¤¿¡¼¡ª¡×¡ÖÃ«Àî¡¢ºÇ¶á¤¹¤´¤Ê¤¤¡©¡×¡ÖÃ«Àî¤Ï·èÄêÎÏÀ¨¤¤¤Ê¡ª¡×¡ÖÃ«Àî¤µ¤ó¤¹¤´¤¤¤¢¤¢¤¤¤¦¥·¥å¡¼¥È¤Û¤ó¤È¾å¼ê¤¤¤Ê¡×¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¿¤Ê¡×¡Ö·ÁÀªÅª¤Ë¤â»þ´ÖÅª¤Ë¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Âç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È·è¤á¤ë¤Î¤¬Ã«ÀîË¨¡¹»Ò¤À¤è¤Ê¤¡¡ª¡×¡Ö·èÄêÎÏ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤è¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤á¤§¤Ê¡×¡Ö¤Þ¤À20ºÐ¤Ê¤ó¤«¡Ä¡×¡Ö¤³¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÊÌ³Ê¤Ë¾å¼ê¤¤¡×¡Ö¤¢¤ì¤ò¤Õ¤«¤µ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬Ã«Àî¤µ¤ó¤Îµ»½Ñ¤Î¹â¤µ¤è¤Í¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç°î¤ì¤¿¡£
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê
¡¡Ã«Àî¤Ï2024Ç¯1·î¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤È·ÀÌó¤·¡¢¤¹¤°¤Ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥í¡¼¥¼¥ó¥´¡¼¥É¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£2025Ç¯1·î¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤È¥«¥Ã¥×À©ÇÆ¤Î2´§¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°Àï11»î¹ç¤Ç5¥´¡¼¥ë¡¦1¥¢¥·¥¹¥È¡¢UEFA½÷»Ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï4»î¹ç¤Ç1¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¡¢11·î25Æü¤Ë¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤È¤Î·ÀÌó¤ò2029Ç¯6·î¤Þ¤Ç±äÄ¹¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃ«Àî¤Ï67Ê¬¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤êÀµ³Î¤ÊÀÞ¤êÊÖ¤·¤Ç3ÅÀÌÜ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÄ¹Ã«ÀîÍ£¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¡¢ÂåÌò¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò3¡Ý0¤Î´°¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÃ«Àî¤Ï¡¢¡ÖÈþÆî¤µ¤ó¤¬ÎÉ¤¤ÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¤Æ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀèÀ©ÅÀ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥µ¥¤¥É¤Ë¤¤¤ëÂ¤ÎÂ®¤¤Áª¼ê¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤ª¤¦¤È°Õ¼±¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë