大人気「パペットスンスン」とコラボ！エムエヌの限定ネイルカラー

大人気のセルフメイクアップブランド「エムエヌ」が、SNSで話題のキャラクター「パペットスンスン」とのコラボレーションで、オリジナルのネイルカラーを限定発売！フルーティでかわいらしい色合いの「５０ ＳＵＮＳＵＮ」と「５１ ＮＯＮＮＯＮ」の2色セットが登場。爪と一体化する美しい発色と質感で、ラメがしっかりとフィットする仕上がりが持続します。

パペットスンスン×エムエヌの限定ネイル

エムエヌ クリーチャーズネイル Ｓ

エムエヌと「パペットスンスン」のコラボレーションで、待望の限定ネイルカラーが登場！「５０ ＳＵＮＳＵＮ」と「５１ ＮＯＮＮＯＮ」の2色セットは、オンライン限定で、数量限定販売されます。

各10mL入りで、5,500円（税込）というお手頃価格も魅力。ラメがしっかりフィットし、爪と一体化する美しい発色と質感で、どんなシーンでも活躍するネイルカラーです。

植物由来のネイルケア成分配合

「エムエヌ」クリーチャーズネイルは、スクワランやアルガンオイル、ホホバオイルなどの植物由来のエモリエント成分が配合されており、爪を優しく保護しながら美しい発色を楽しむことができます。

速乾処方なので、忙しい日常でも手軽にムラなく塗れて、重ね塗りしても美しい仕上がりが持続します。

さらに、パペットスンスンのオリジナルギフトボックスでお届けされるので、贈り物にもぴったりです。

可愛いギフトボックスでお届け！

「パペットスンスン」コラボネイルは、可愛いギフトボックス付きでお届けされます！

ボックスの中には、ネイルシールやネイルファイル＆シャイナーも含まれていて、ネイルケアもばっちり。

セット販売のみで、オンライン限定での販売となるため、数量限定のこの機会を逃さないようにチェックしてみてください。

特にネイル好きな方や「パペットスンスン」ファンにとっては、必見のアイテムです♡

限定ネイルカラーを手に入れるチャンス！



「エムエヌ」と「パペットスンスン」のコラボネイルカラーは、爪と一体化する美しい発色と、植物由来のネイルケア成分が魅力の一品。

ラメがしっかりフィットし、速乾性もあり、ムラになりにくいのも嬉しいポイントです♡限定販売となるため、手に入れたい方はお早めにオンラインショップでチェック！

ネイルファイルやネイルシールもついてくるので、まさに「お得」と「可愛い」が詰まったセットです♪