¶â¡ß¹õ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ßÚÎö¡¢°ÂÃ£Í´¼Â¤Î¿·¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤
°ÂÃ£Í´¼Â¤¬ÈäÏª¤·¤¿¿·¤·¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Çµ¨Àá¤Î¶õµ¤¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÁ¯¤ä¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³°Â¦¤ò¶âÈ±¤ËÀ÷¤á¡¢ÆâÂ¦¤Ë¤Ï¹õÈ±¤ò»Ä¤·¤¿¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¥ê¥º¥à¤òÀ¸¤ß¡¢ÍÉ¤ì¤ë¥Ü¥Ö¤¬¸÷¤ò½¦¤¦¤¿¤Ó¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡£Æ°²è±Û¤·¤Ç¤âÅÁ¤ï¤ë¤½¤Î·Ú¤ä¤«¤µ¤Ë¡¢»×¤ï¤º²èÌÌ¤òÆóÅÙ¸«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¶âÈ±»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¶«¤ó¤À¡×¡ÖÀÚ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¥é¥¤¥ó¤¬ºÇ¹â¡×¡Ö¹õ¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Å·ºÍÅª¡×¡ÖÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ë¿·Á¯¡×¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤È´¿´î¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤®¡¢¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤¬ÊÑ²½¤ÎÂç¤¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÖ¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤È¿·¤·¤¤È±¿§¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÁÖ²÷¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ê¡¢¸«¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤Îµ¤Ê¬¤Þ¤ÇÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¡£ÂçÃÀ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢Æü¾ï¤Ë¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤ÎËÁ¸±¤òÇ¦¤Ð¤»¤¿¤¤¤È¤¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
ÊÑ²½¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°³Ú¤·¤à»Ñ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤â¿·¤·¤¤¿§¤ò»î¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¾×Æ°¤¬¼«Á³¤ÈÍ¯¤¾å¤¬¤ë¡£°ÂÃ£Í´¼Â¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÁ°¸þ¤¤Êµ¤Ê¬¤ò¤½¤Ã¤È¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£