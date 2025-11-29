「衝撃の国宝BODY」と話題沸騰のグラビアアイドルでタレントの榎原依那さんの2nd写真集のタイトルが「I am Ina」(撮影：Takeo Dec.／講談社／2025年12⽉3⽇発売／3300円(税込)／128 ページ）に決定。併せて表紙が公開されました。「令和最強のミューズ」と呼ばれる彼女の魅力を余すところなく捉えた、ファン必見の一冊に予約が殺到しています。



【写真】ダイナマイトボディ＆つるん陶器肌の榎原依那さん

同作は、ファンや家族、支えてくれるひとへの感謝を伝えたいと本人自ら「1st写真集では表現できなかったさらなる境地を追求したい」という覚悟で臨み、現場でも積極的にアイディアを出すなど試行錯誤を重ねた内容。寝起きのすっぴんショットから、Tバックランジェリーで丸みのあるヒップラインを露わにした大胆なヌーディーショットなど、自身の限界を突破した意欲作となっています。デビュー当初からのファンだけでなく、この写真集を榎原さんを初めて知る人の心もつかんで離さない仕上がです。



撮影地は、夏のフィジーと冬のオーストラリア・シドニー。「世界最高のビーチ」とよばれるフィジーの海は、大自然の中で開放感あふれる姿を披露。爽やかで可愛らしい王道グラビアは必見です。一転して大都市のシドニーでは洗練された雰囲気で大人っぽい色香を醸すなど、多彩な表現力を存分に発揮しています。



写真集の公式アカウント「【公式】榎原依那2nd写真集」（@1st_enoharaina）は、「可愛すぎる新衣装解禁」「衝撃のビキニカットを公開 」「早朝のすっぴんカット公開 」「美しすぎるランジェリーカットを公開」「フィジーのお花が抜群に似合ういなちゃんをお届け」などと、未発表カットを投稿。中でも「衝撃のビキニカット」は、背中に食い込んだ緑のビキニ紐、鮮やかイエローのTバック姿でプールサイドに座り、まん丸のお尻を惜しげもなく見せつけています。ダイナミックボディとセクシーさに、ファンからは「このカット、ヤバすぎる」「黄色のTバックがいい!」「ガリガリではなく綺麗なラインしてらっしゃる」「いなちゃんのビキニショット、大好きだよっ」といった熱烈なコメントが寄せられています。



【榎原依那さんプロフィル】

えのはら・いな 28歳 大阪府出身 T164 大阪府出身 2024年2月にFRIDAYでグラビアデビュー。24年10月には1st写真集を発売し即重版、25年2月にはFRIDAY40周年記念「グラデミー賞」大賞。大阪府泉南市のPRモデルやバラエティ番組に出演するなどマルチに活躍中。2024年に1st写真集『Inaism』を発売し、重版を重ねてロングヒット。公式YoutTube「榎原依那 Oﬃcialyoutube」も随時更新中。最新情報は、本人公式XやInstagram、TikTok(いずれも@ina_enohara)