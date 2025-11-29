¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÉ×ÉØ¡×¡Ö¤¨¤¨!!´ò¤·¤¤¡×34ºÐ¸µÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢¶¦±é½Å¤Í¤¿Ç¯¾åÇÐÍ¥¤Èà²£ÊÂ¤Ó¥·¥ç¥Ã¥Èá¥É¥é¥Þ¹ðÃÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á¡Ö2¿Í¤È¤âÂç¹¥¤¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¡×
¶¦¤ËÇò¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤ÆÊÂ¤Ó¡Ä
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿34ºÐ½÷Í¥¤È¶¦±é½Å¤Í¤¿39ºÐÇÐÍ¥¤ÎàÉ×ÉØá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍèÇ¯1·î¤«¤éÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö¿ÈÂå¶â¤ÏÍ¶²ý¤Ç¤¹¡×(ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÂíËÜÈþ¿¥¤È¾¡ÃÏÎÃ¡£2¿Í¤ÏÉ×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¤¨¤¨!!ÂíËÜÈþ¿¥¤Á¤ã¤ó¤Ë¾¡ÃÏÎÃ¤¯¤ó?!¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö2¿Í¤È¤âÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÉ×ÉØÌò¤Ê¤ÎìÔÂô¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþ¿¥¤Á¤ã¤ó¡¢¥É¥é¥Þ¼ç±é¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÂíËÜ¤È¾¡ÃÏ¤Ï2016Ç¯ÊüÁ÷¤Î°¦É²¸©È¯ÃÏ°è¥É¥é¥Þ¡Öà¤¯¤¿¤Ð¤ìáË·¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×(NHK)¤ä22Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡×(´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó)¤Ê¤É¤Ç¶¦±é¡£¡¡¤Þ¤¿ÂíËÜ¤Ï10Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Æ¤Ã¤Ñ¤ó¡×¤Ë¼ç¿Í¸ø¡¦Â¼¾å¤¢¤«¤êÌò¤Ç½Ð±é¡£Åö»þ18ºÐ¤À¤Ã¤¿ÂíËÜ¤ÏÃË¾¡¤ê¤ÇÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤Î³ØÀ¸¤ò±é¤¸¡¢¤½¤Î¥Ï¥Ä¥é¥Ä¤È¤·¤¿±éµ»¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£