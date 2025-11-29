去年、群馬県伊勢崎市の国道１７号・上武道路で当時２歳の子どもを含む家族３人が死亡した事故で、遺族が２９日に千葉県で講演し、突然命を奪われた事故の悲しみや無念さを語りました。

この事故は去年５月、伊勢崎市の国道１７号・上武道路でトラックが中央分離帯を乗り越え対向車線の乗用車２台と衝突し、乗用車に乗っていた塚越湊斗ちゃんと父親の寛人さん、祖父の正宏さんの３人が亡くなったものです。事故を起こしたトラック運転手の男からは基準値を超えるアルコールが検出されました。

湊斗ちゃんの母親は、飲酒運転について「恨んでも恨みきれない思い」と話しました。

そして「みなくんは『ママ行ってらっしゃい。お仕事頑張ってね』と言いました。それが最後の会話になりました。今でも玄関のドアを開けてただいまと言ってくれるのではないかと期待してしまいます。これからもずっと『ただいま』の声を待ち続けると思います。」と述べました。

また寛人さんの兄は、「身近な存在である人たちが突然目の前から、前触れもなくいなくなってしまう可能性がある。前日まで日常会話できていたことが、最後の会話になるとは思いもしませんでした。」と、大切な人を失った悲しみを語りました。

湊斗ちゃんの母親は最後に、「他のご遺族の方たちとつながることができ、こんな思いをしているのは自分だけではないと感じ、励まされている気になりました。私もいつか他の被害者が後悔しないよう、サポートできるように生きていきたい。」と話しました。

この事故で危険運転致死傷罪に問われた元トラック運転手の男の裁判員裁判の初公判は、来年１月１４日に行われる予定です。