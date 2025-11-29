い、イリューシン…？

JAL（日本航空）グループで伊丹空港を拠点とするJ-AIRの公式SNSアカウントが、同社の旅客機に備え付けられたタラップ車(ステップカー)について紹介しました。その運転席にあった表示について紹介した1枚の写真に対し、SNSの航空ファンから反響が寄せられています。

【写真】これがユーザーもビックリの「タラップの運転席の表示」全貌です

その表示は、タラップ車が設置される飛行機の機種を選ぶボタンに、JAL・ANA（全日空）で多く使用されている「B777」や「B787」、ANAや多くの国内のLCC（格安航空会社）が使用している「A320」とともに、「IL-62」「IL-96」といった表示があったというもの。

2機種ともに旧ソ連（現ロシア）の航空機メーカー、イリューシン設計局で製造された機体で、IL-62はソ連初の本格的な長距離用ジェット旅客機として、IL-96はソ連初の長距離複通路（ワイドボディ）機として生産されました。アメリカ・ヨーロッパ製の旅客機がほとんどの日本においては、ソ連製旅客機はかなり少数派といえるものとなっています。

同社SNSアカウントは、この写真に対し「やっぱりこれVIP用？（笑）」とコメントしています。これに対しSNSユーザーからは「イリューシンですか！」「IL-62、IL-96にも対応しているタラップだと？？？」「どう見てもVIP用ですね〜」「現代基準だとそれぞれ正恩とプーチン用になっちゃう…」といったコメントが寄せられています。