¡¡Å·ÎµÀî¡¦ÉÍÌ¾¸ÐÃÏ°è£±£²»ÔÄ®Â¼¹çÊ»£²£°¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Á£È£Á£Í£Á£Í£Á£Ô£Ó£Õ¡¡£²£°º×¡Ê¤µ¤¤¡Ë¡Á£²£°Ç¯¤Îµ°À×¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î°ìÊâ¡Á¡×¤¬£²£¹Æü¤ËÉÍ¾¾»ÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Æ±»Ô½Ð¿È¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½ÂåÉ½£Æ£×ÉðÅÄ½¤¹¨»á¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»Ô¤ä¤é¤Þ¤¤¤«Âç»È¤Ç¤â¤¢¤ëÉðÅÄ»á¤Ï¡¢ÃæÌîÍ´²ð»ÔÄ¹¡¢½÷Í¥¤Î·§Ã«¿¿¼Â¤é¤È¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£²¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀá¤Ç¸ÅÁã¤ÎÈØÅÄ¤¬Ä»À´Àï¤Ç¸åÈ¾£´£µÊ¬¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç£²¡½£±¤È¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢»î¹çÁ°¤Þ¤Ç¤Î£·°Ì¤«¤é°ìµ¤¤Ë£µ°Ì¤Ø½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¡¢·àÅª¤Ê£Ê£±¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤Ë¡£¡Ö¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤¬º£Æü¡¢ÇòÇ®¤·¤¿»î¹ç¤Ç£Ê£±¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë½Ð¾ì¡£¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó±þ±ç¤ò¡¢¥¨¡¼¥ë¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ç¯Ëö¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÂè£±£°£´²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤ËÆ±»Ô¤ÎÉÍ¾¾³«À¿´Û¹â¤¬½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖÁ´¹ñÂç²ñ¤Ø¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È·ãÎå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£