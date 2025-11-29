Photo: oh!ga

最近登山をはじめまして。澄んだ空気と適度な運動。登りきるという達成感などが気持ちよくて月一くらいで登っています。

10年ほど前になんにも知らずに買って靴箱にしまっていた登山靴を引っ張り出して使っていたのですが、さすがに壊れてしまったのでこれを機に自分の足にあう登山靴を探していたんですが、幅広、甲高な自分にピッタリの一足がありました。

日本人の足に合う登山靴

こちら、キャラバンの「C1_02S」という初心者向けのモデルです。

キャラバンは日本の老舗の登山靴メーカーで、歴史は70年以上。8000m峰であるマナスルに日本人が登頂するための靴を作ったのが始まりとのことで、幅広・甲高が多いと言われる日本人の足に合うように作られているんです。

登山靴を探している際、いくつかショップで試し履きしてみても、幅が狭かったり甲が低くて窮屈だったりすることが多かったんですがその点、キャラバンはゆったりめの作りなので、普段から細身の靴を避けている僕のような人にはピッタリでしたね。

[キャラバン] C1_02S 15,800円 Amazonで見る PR PR

ジャストサイズが違和感なさそう

登山靴の選び方として、靴下の厚みなども考慮しても0.5cm〜1cmほど大きめのサイズを選ぶのが定番かなと思っていましたが、僕の場合は普段履いている27.5cmのサイズでちょうど良かったです。

あくまで僕個人の場合なので試し履きはしたほうが良いのはもちろんですが、もともとの作りが余裕がある分大きめを選ぶと緩くなりすぎるかもしれません。

また、「少しゆるいな」と感じる方はインナーソールに追加して高さを足すハーフソールが同梱されるので微調整も可能ですよ。

実際に使ってみた

実際に11月下旬に、2000m程度の山に、C1-02Sを履いて登ってみました。

ギリギリ雪は降っていないかなと思ったんですが、要所要所で雪が積もっていたので予期せず良いテストになりましたね。

実際に履いてみて、以前の登山靴では下山時に足の爪に痛みがでていたんですがまったくなく。

また、ゆったりとした靴なので中で足がズレるのでは？と心配していましたが、しっかり足をホールドしつつ不安定な岩場でもグリップに不安を感じることはありませんでした。

ゴアテックス素材なので防水性も問題なし。溶けかけの雪や水たまり、泥たまりをすすんでも靴下は濡れずに快適に歩けましたね。防水性が高いのに一部がメッシュになっているおかげか、靴の中が群れずに熱をまく逃がしてくれるのがありがたかったです。また、足首周りの素材が柔らかいので脱ぎ履きしやすいのも良いなと感じました。

流石に凍結した氷の上は歩けなかったのでチェーンスパイクを使いましたが、岩場、少なめの雪道、粘土質の泥道など問題なく走破可能でしたね。ソールが濡れた状態で濡れた岩場は多少滑ることもありましたが、特別に滑りやすいなと感じるシーンはなかったです。

この性能で15000円以下で買えるのは唯一無二の高コスパなので、これから山登りを始めてみようかな。という方には第一候補になると思いますよ。