つんく♂、豪華“家族ディナー”を公開 手料理ずらりの食卓＆長男のほほ笑ましいエピソードも
ハワイを拠点に活動する音楽プロデューサーのつんく♂（57）が29日、自身のインスタグラムを更新。「昨日のアメリカハワイはサンクスギビングデー！」とつづり、豪華な手料理が並んだ食卓ショットを公開した。
アメリカで17世紀から続く伝統的な行事「サンクスギビングデー（感謝祭）」は、伝統的な家庭料理を囲みながら家族でゆっくりと過ごすのが一般的。日本ではあまり馴染みがないが、毎年11月の第4木曜日と決められている。
つんくは「七面鳥を焼くという習慣があるんですが、今年の我が家の多数決の結果、『ラムを食べたい』が当選いたしました。ハワイではお馴染みのWhole Foods Marketでゲット！」「ホカッチャやブルーベリーパイなども準備してしつつ定番のマッシュポテトなんかとともに、家族でディナー！」と豪勢な料理が並ぶ食卓を披露。ラム肉をグリルで焼く自身の姿もアップした。
続けて「来年から大学生になる長男長女たちが、どの地方の学校に行くか次第ですが、こうやってみんなで当然のように食卓を共にすることに感謝しつつ、美味しくいただきました！」と喜びをにじませ、「あれ？足りない？急遽、牛ステーキ追加!!（長男が焼いてくれました！上手！）」とほほ笑ましいエピソードとともに、家族みんなで楽しんだ夜を伝えた。
