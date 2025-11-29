【難読】ぜんぶ読める？K-POPグループのファンダム名10選
【モデルプレス＝2025/11/29】世界を舞台に活躍するK-POPアイドル。K-POPカルチャーの中で欠かせない存在となっているのがファンダムだ。英語の“ファン”と領地を意味する接尾語“ダム”を組み合わせた言葉で、アイドルやアーティストを応援するファンコミュニティを指す。今回はその中でも、「読めない」「難しい」と話題のK-POPグループのファンダム名10選をピックアップし紹介する。
【写真】読み方が難しいファンダム名を持つK-POPグループ10選
グループ名／ファンダム名
ATEEZ（エイティーズ）／ATINY（エイティニー）
ATEEZは、2018年10月24日にデビューした8人組ボーイズグループ。ファンダム名の由来は「ATEEZ」と「DESTINY（運命）」を組み合わせた造語で、グループ名は“A TEEnager Z”から、「10代のA to Z（全てのもの）」という意味を持っている。
THE BOYZ（ザ・ボーイズ）／THE B（ドビ）
THE BOYZは2017年12月6日にデビューした10人組ボーイズグループ。ファンダム名には「ファンはTHE BOYZにとってビタミンのような存在であり、常にベストを目指す」という意味が込められている。
EXO（エクソ）／EXO-L（エクソエル）
EXOは2012年4月8日にデビューした9人組ボーイズグループ。ファンダム名の由来は「EXO-LOVE」で、EXOのサブユニットであるEXO-KとEXO-Mの間のアルファベットの「L」が、両方を応援するファン全体を意味している。
WEi（ウィーアイ）／RUi（ルアイ）
WEiは2020年10月5日にデビューした6人組ボーイズグループ。ファンダム名は中国の星座である「二十八宿」からインスピレーションを受け、17番目の星「ウィ（WEi）」と16番目の星「ル（RUi）」から名付けた。「ル（RUi）がウィ（WEi）を照らすように、RUiがWEiを導き輝かせる」という意味が込められている。
VERIVERY（ベリベリ）／VERRER（ベロー）
VERIVERYは2019年1月9日にデビューした7人組ボーイズグループ。ファンダム名には「VERIVERYとファンが一緒にいれば、より良くいられる」という意味が込められている。
ITZY（イッチ）／MIDZY（ミッジ）
ITZYは2019年にJYPエンターテイメントからデビューした5人組ガールズグループ。ファンダム名は韓国語で信じるを意味する「ミッタ」 に由来している。
NMIXX（エンミックス）／NSWER（エンサー）
NMIXXは2022年2月22日にJYPエンターテイメントからデビューした6人組ガールズグループ。ファンダム名は「NORTH」、「SOUTH」、「WEST」、「EAST」、「ROUTE」の頭文字をとっていて、「ANSWER（答え）」という意味の他に「これからの活動で道に迷った時、一緒に道を探して進んで行こう」という意味が込められている。
LE SSERAFIM（ル・セラフィム）／FEARNOT（ピオナ）
LE SSERAFIMは2022年5月2日にHYBE傘下のレーベルSOURCE MUSICからデビューした5人組ガールズグループ。ファンダム名には「恐れることなく前に進むLE SSERAFIMと、それを応援する恐れ知らずのファンが一緒に集まることで、すべての瞬間が新しく咲き始める」という意味が込められている。
MADEIN（メイディン）／ MABY（メイビー）
MADEINは2024年に韓国の芸能事務所「143エンターテインメント」からデビューした6人組ガールズグループ。ファンダム名はファンの公募で選ばれ、MADEINとBYの合成語で「MADEINのそばでメンバーを応援する」という意味が込められている。
MEOVV（ミヤオ）／ PawmPawm（ポムポム）
MEOVVは2024年にBLACKPINKを手掛けた有名プロデューサー・TEDDYが代表を務めるTHE BLACK LABELよりデビューした5人組ガールズグループ。ファンダム名はフランス語でリンゴを意味する「POMME」と英語で猫の足の裏を意味する「PAW」の造語で、「目に入れても痛くないほど大切なMEOVVのファン」という意味が込められている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
グループ名／ファンダム名
◆ATINY（ATEEZ）
ATEEZ（エイティーズ）／ATINY（エイティニー）
ATEEZは、2018年10月24日にデビューした8人組ボーイズグループ。ファンダム名の由来は「ATEEZ」と「DESTINY（運命）」を組み合わせた造語で、グループ名は“A TEEnager Z”から、「10代のA to Z（全てのもの）」という意味を持っている。
◆ THE B（THE BOYZ）
THE BOYZ（ザ・ボーイズ）／THE B（ドビ）
THE BOYZは2017年12月6日にデビューした10人組ボーイズグループ。ファンダム名には「ファンはTHE BOYZにとってビタミンのような存在であり、常にベストを目指す」という意味が込められている。
◆EXO-L（EXO）
EXO（エクソ）／EXO-L（エクソエル）
EXOは2012年4月8日にデビューした9人組ボーイズグループ。ファンダム名の由来は「EXO-LOVE」で、EXOのサブユニットであるEXO-KとEXO-Mの間のアルファベットの「L」が、両方を応援するファン全体を意味している。
◆RUi（WEi）
WEi（ウィーアイ）／RUi（ルアイ）
WEiは2020年10月5日にデビューした6人組ボーイズグループ。ファンダム名は中国の星座である「二十八宿」からインスピレーションを受け、17番目の星「ウィ（WEi）」と16番目の星「ル（RUi）」から名付けた。「ル（RUi）がウィ（WEi）を照らすように、RUiがWEiを導き輝かせる」という意味が込められている。
◆VERRER（VERIVERY）
VERIVERY（ベリベリ）／VERRER（ベロー）
VERIVERYは2019年1月9日にデビューした7人組ボーイズグループ。ファンダム名には「VERIVERYとファンが一緒にいれば、より良くいられる」という意味が込められている。
◆MIDZY（ITZY）
ITZY（イッチ）／MIDZY（ミッジ）
ITZYは2019年にJYPエンターテイメントからデビューした5人組ガールズグループ。ファンダム名は韓国語で信じるを意味する「ミッタ」 に由来している。
◆NSWER（NMIXX）
NMIXX（エンミックス）／NSWER（エンサー）
NMIXXは2022年2月22日にJYPエンターテイメントからデビューした6人組ガールズグループ。ファンダム名は「NORTH」、「SOUTH」、「WEST」、「EAST」、「ROUTE」の頭文字をとっていて、「ANSWER（答え）」という意味の他に「これからの活動で道に迷った時、一緒に道を探して進んで行こう」という意味が込められている。
◆FEARNOT（LE SSERAFIM）
LE SSERAFIM（ル・セラフィム）／FEARNOT（ピオナ）
LE SSERAFIMは2022年5月2日にHYBE傘下のレーベルSOURCE MUSICからデビューした5人組ガールズグループ。ファンダム名には「恐れることなく前に進むLE SSERAFIMと、それを応援する恐れ知らずのファンが一緒に集まることで、すべての瞬間が新しく咲き始める」という意味が込められている。
◆MABY（MADEIN）
MADEIN（メイディン）／ MABY（メイビー）
MADEINは2024年に韓国の芸能事務所「143エンターテインメント」からデビューした6人組ガールズグループ。ファンダム名はファンの公募で選ばれ、MADEINとBYの合成語で「MADEINのそばでメンバーを応援する」という意味が込められている。
◆PawmPawm（MEOVV）
MEOVV（ミヤオ）／ PawmPawm（ポムポム）
MEOVVは2024年にBLACKPINKを手掛けた有名プロデューサー・TEDDYが代表を務めるTHE BLACK LABELよりデビューした5人組ガールズグループ。ファンダム名はフランス語でリンゴを意味する「POMME」と英語で猫の足の裏を意味する「PAW」の造語で、「目に入れても痛くないほど大切なMEOVVのファン」という意味が込められている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】