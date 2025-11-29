11月29日（土）第一部 ひる3時55分〜4時55分（※関東ほかで放送）・第二部 よる7時〜10時54分 日本テレビ系で放送の「ベストアーティスト2025」。

乃木坂46は「Same numbers」を披露。賀喜遥香、一ノ瀬美空、川粼桜が出演前にコメントを寄せてくれた。

Q：楽曲「Same numbers」に込められたメッセージをお教えください。

賀喜：同じ数字（＝「Same numbers」）という曲名ですが、日常の中で不意に同じ時間に時計を見ちゃうこととか、「この数字見ること多いな」みたいな偶然って、自分では偶然と思っているけど必然で、だからそういうチャンス・自分を変えるきっかけみたいなものは、日常の中に同じ数字を見かけるように散らばっていて、自分がそれに気づけるかどうかだということ、自分を変えるのは自分自身で、それに対して動けるのも自分自身なんだよということを絡めながら歌わせていただいている楽曲です。そういった思いを、パフォーマンスを通して皆様にお伝えできればいいなと思って披露させていただいています。

Q：本日の衣装のポイントをお教えください。

一ノ瀬：今回の黒の衣装は、先日ご卒業された久保史緒里さんの卒業コンサートで初めて着た衣装です。ボリューム感や形もメンバーによってちょっとずつ違います。首元の装飾やキラキラがついた華やかさが、移動や手の振りも多い躍動感があるこの楽曲に映える衣装になっているんじゃないかなと思います。

Q：振り付けについて、視聴者の方に注目してほしいポイントはどういった点ですか？

川粼：「Same numbers」の振付は、賀喜遥香さんがご縁のある「8」という数字がたくさん散りばめられているので注目していただきたいです。乃木坂46らしいしなやかな振付も特徴的で、手振りが乃木坂46の楽曲の中でも結構多い振りになっているので、この人数感で揃っている振付を見ていただけたら嬉しいです。

Q：この楽曲で表現された「葛藤」にちなみ、「最近こんな葛藤を乗り越えた！」というエピソードがあればお教えください。

賀喜：上京してから時間がたって、使っていた家電を買い換えたいと思って、「いいや、でもまだ使えるしな」、「けど買い換えたら生活のクオリティとか満足度もあがるんだろうな」と一人でものすごく悩みながら買い替えました（笑）。

一ノ瀬：ガチャガチャのようなランダムなものが好きなんですけど、「残り頑張るか…それまでに何か欲しいものが出るかな…」という葛藤を最近して、（その時に）ちゃんと自制することができたので、「打ち勝ってやったぞ！」という気持ちになりました。

Q：今年一年間の印象に残った出来事をお教えください。

川粼：今年の夏のツアーが一番印象に残っています。全部で16公演回らせていただいて、乃木坂46に加入してからそんなに多くのツアーを回ったのは初めてだったので、回る前は乗り越えられるかなという不安もあったんですけど、賀喜さんがずっと頼もしい存在でいてくださったので、一公演一公演本当に楽しくて忘れられない夏になったなと思います。

Q：最後に、改めて視聴者の方へのメッセージをお願いします。

賀喜：今回グループ全体で出演させていただけるというのが、本当に嬉しいです。こういった機会はなかなかないといいますか、ファンの皆さんもすごく喜んでいただけるんじゃないかなと思っているので、ぜひ楽しみにしていただきたいです。そして先日、先輩の久保史緒里さんが卒業されて、その先輩がたくさん私たちのために考えてくださった衣装を着て、全員で心を込めてパフォーマンスするので、ぜひ見守っていただけたら嬉しいです。

■TVerリアルタイム＆見逃し配信を実施！

URL：https://bit.ly/tver_art_organic_best-artist

＜出演アーティスト一覧＞

INI、アイナ・ジ・エンド、aoen、Ado、家入レオ、＝LOVE、Aぇ! group、m-flo、&TEAM、大塚 愛、Omoinotake、ORANGE RANGE、KARA、木村カエラ、きゃりーぱみゅぱみゅ、King & Prince、Creepy Nuts、Kep1er、SUPER EIGHT、SUPER BEAVER、 Superfly、SixTONES、Snow Man、Da-iCE、timelesz、超ときめき♡宣伝部、Travis Japan、NiziU、乃木坂46、back number、HANA、Perfume、BALLISTIK BOYZ、日向坂46、福山雅治、Hey! Say! JUMP、ポルノグラフィティ、マルシィ、ME:I、Mrs. GREEN APPLE、M!LK

（※五十音順）

■オープニングアクトパフォーマンス

郄橋海人（King & Prince）

市川團十郎

RIEHATA ほか

＜日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2025」概要＞

■放送日：

2025年11月29日（土）

第一部 ひる3時55分〜4時55分 ※関東ほかで放送

第二部 よる7時〜10時54分

■出演者

総合司会：櫻井翔

司会：羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈（日本テレビアナウンサー）

■番組公式SNS：

X：@musicday_ntv

Instagram：@musicday_official

推奨ハッシュタグ:＃ベストアーティスト2025