山下美月、眼鏡＆膝上丈コーデ披露「脚長い」「かっこいい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/29】元乃木坂46で女優の山下美月が11月28日、自身のInstagramを更新。革のジャケットとレースを合わせたコーディネートを公開し、反響が寄せられている。
【写真】元乃木坂人気メン「スタイル抜群」膝上丈ボトムスから美脚際立つ
山下は「11月、終われそう？？」とつづり、黒の革ジャケットに眼鏡が印象的なコーディネートを披露。袖からはレーシーなトップスがのぞいており、コートの下には太ももからスラリと伸びた美しい脚が際立っている。
この投稿に「脚長い」「着こなしが神」「スタイル抜群」「かっこいい」「知的ビューティー」「革ジャン似合う」「全身完璧」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
