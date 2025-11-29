「今日好き」早坂ゆう、ミニスからから美脚輝く「小顔際立つ」「憧れのスタイル」の声
【モデルプレス＝2025/11/29】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた早坂ゆうが11月28日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」19歳美女、ミニスカから圧巻美脚スラリ
早坂は「綺麗やった」とのコメントを添えて、街灯や紅葉が彩る夜の街並みを背景にした写真を公開。ブルーのトップスに黒のミニスカートを合わせ、すらりと伸びた美しい脚が際立つ装いを披露している。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「肌が綺麗」「圧巻の美脚」「小顔際立つ」「憧れのスタイル」「めっちゃ可愛い」「おしゃれ」「街に映える存在感」といったコメントが寄せられている。「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。早坂は、「卒業編」「ニャチャン編」「プサン編」に参加。雑誌「Popteen」レギュラーモデルとしても活動している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆早坂ゆう、美脚披露
◆早坂ゆうの投稿に反響
