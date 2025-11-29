ニッキューナナ・峯シンジが11月26日に配信されたABCラジオPodcast「ニッキューナナの秘宝感」で、80万円のロードバイクを購入したときのエピソードを明かした。

ロードバイクに乗ることが趣味だというニッキューナナの二人。

こっちゃん選手が「もともと後輩も一人いてよく三人とかで走ってたんですけど、最近めっきり走んなくなっちゃって」と話し出した。

峯シンジも「半年ぐらい乗れてないかな」と語った。

そこから、二人がロードバイクを購入したときの話題になった。

ロードバイクは初心者向けのモデルが10～20万円、中級者向けのモデルが30～50万円、上級者向けのモデルなら100万円以上するものも存在する。

こっちゃん選手も最初は10～20万円を予算として考えていたが、自転車ショップに行くと気になるモデルは30万円台が多かったという。その中でも光り輝くモデルがあり、それは70万円だった。

こっちゃん選手は「一目見て、それ以外目に入んないぐらいキラキラ輝いてて」と振り返った。

自転車ショップのスタッフの提案で店の外でそのロードバイクを太陽光に当てると、より美しく見えたという。そこにサラリーマンの集団が偶然通りかかり、ロードバイクを絶賛。先に買われては困ると思い、購入を決断した。

こっちゃん選手は「（サラリーマンの集団は）サクラだったのかな？」と疑っていた。

こっちゃん選手が高級モデルを購入したことで、峯の金銭感覚も狂ってしまったようだ。

峯は、東京・六本木にある自転車ショップで80万円のロードバイクを購入。

購入したことに後悔はないが、一つだけ引っかかっていることがあるという。

峯は「70～80万の買い物ですよ。税込みで言って、部品も入れたらもうちょっとしますよ。やばいでしょ？（ロードバイクの引き取りを）何時に予約をしてたの、俺。これ文句じゃないですよ！文句じゃないですよ！面白話ですよ！」と、本題に入る前に予防線を張った。

「普通、受付の人がね、『何時の峯さんですね！お持ちしてました！』みたいな感じじゃん？80万とか、もっと出すからね？」「（実際には受付の人に）『はい？』って言われて。『え？いや、2時に予約の峯です』みたいな。『あ～、ちょっと確認しますね。待ってください』って言って、ペラペラって見て、『あ～、はいはいはい。そうですね。はい。こちちらですね。はい。準備しますね』って」と、想像よりもあっさりとした接客対応に納得がいかなかった様子。

一方、こっちゃん選手の引き取りを付き添ったときは「（こっちゃん選手の本名の）齋藤様～！！お待ちしておりました～！！」と言われていたそうで、峯は「これ！これ！これ～！俺、これしてほしかったのに！」と羨ましがっていた。

数字に敏感な「大人の世界」や峯が会った瞬間に抱き着く先輩芸人などについても語っている。

ABCラジオPodcast「ニッキューナナの秘宝感」で無料配信中。

次回配信は、12月3日19時頃。

【番組概要】

■ABCラジオPodcast「ニッキューナナの秘宝感」

■配信時間：毎週水曜日19時頃

■配信場所：各種Podcastで配信

■パーソナリティ：ニッキューナナ（こっちゃん選手・峯シンジ）

■メールアドレス：297@abc1008.com

■番組公式X：@297_abc1008

■配信先はこちら