¸µTOKIO¡¦¹ñÊ¬ÂÀ°ì»á¤Î2025Ç¯11·î26Æü¤Î²ñ¸«¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ±¾ðÅª¤Ê°Õ¸«¤â¤¢¤ë°ìÊý¡¢¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤ÏÆÈ¤ê¤è¤¬¤ê¡×¡Ö¼«Ê¬ËÜ°Ì¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡ÖÉüµ¢»Ö¸þ¤¬¶¯¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤â¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÈãÉ¾¤ÎÁ°Äó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶É¤ÎÂÐ±þ¤½¤Î¤â¤Î¤Ëº¬ËÜÌ·½â¤¬¤Ê¤¤¤«¡£
Æü¥Æ¥ì¤Ë¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡×¤òÀÚ¼Â¤ËÁÊ¤¨¤¿¤¬
Èï³²¼ÔÊÝ¸î¤È¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Ï´ë¶È¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤ÊÈ½ÃÇ¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢Æü¥Æ¥ì¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡¢¹ñÊ¬»á¤Î¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤Î¶ñÂÎÅªÆâÍÆ¤ò°ìÀÚ¸øÉ½¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ª£Ä£Á£Ó£È¡ª¡ª¡Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¹ñÊ¬»á¤ò¹ßÈÄ¤µ¤»¤¿¡£Â¾Êý¡¢ÈÖÁÈ·ÑÂ³¤Ï·èÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÅö¤Ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ê¤é¡¢ÈÖÁÈ·ÑÂ³¤â¥»¥Ã¥È¤Ç¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡£Èï³²¼ÔÊÝ¸î¤È¤¤¤¦ÂçµÁÌ¾Ê¬¤¬¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤È·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸ý¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡£ÊüÁ÷¶É¤È¤·¤Æ¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë´ë¶ÈÂ¦¤Î¸·¤·¤µ¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÎÀ©ºî¸½¾ì¤Ë½¾»ö¤·¤¿¤µ¤ë´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£
¡ÖÉÔÍ×¤Ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÍÌµ¤ò¸À¤ï¤µ¤º²ò¸Û¡£¤½¤ÎÀâÌÀ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼°Ê²¼¤¬¼è¤ê°Ï¤ßµÍ¤á¤ë¡£Îä¹ó¤½¤Î¤â¤Î¡×¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö´ÇÈÄ¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤Þ¤ÇÂ³¤±¤ë¡ØDASH¡Ù¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤äÂÎÌÌ¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¡£
Æü¥Æ¥ì¤¬¶ñÂÎÅª¤ÊÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¹ñÊ¬»á¤¬È¿ÏÀ¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤½¤Î¤â¤Î¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¹ñÊ¬»á¤Î²ñ¸«¤Ë¤è¤ë¤È¡¢6·î¤ÎÄ°¼è¤Ï¡ÖÀ©ºî¶ÉÄ¹¤«¤é¡ØÃ´Åö¼Ô¤¬Âå¤ï¤ë¤Î¤Ç°§»¢¤¬¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡×¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Ã±¤Ê¤ë°§»¢¤Î¤¿¤á¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¤À¤È»×¤Ã¤ÆÆü¥Æ¥ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¹ñÊ¬»á¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥³¥ó¥×¥éÃ´ÅöÊÛ¸î»Î¤«¤é¤¤¤¤Ê¤êÄ°¼è¤ò¼õ¤±¡¢¹ßÈÄ¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¤ª¤Ó¤´ó¤»¤Î¤¿¤á¤Î¸ý¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤¿¤·¤«¤ËË¡Åª¤Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¥Æ¥ì¤ÎÂÐ±þ¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Ë¡ÅªÀµÅöÀ¤ÈÀâÌÀÀÕÇ¤¤ÏÊÌ¡£Èï³²¼ÔÊÝ¸î¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¹ßÈÄ¤µ¤»¤Ê¤¬¤éÈÖÁÈ¤Ï·ÑÂ³¤·¡¢ÀâÌÀÀÕÇ¤¤ÏÊü´þ¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤Î±¢¤Ç·Ð±ÄÍ¥Àè¤¬´ÓÅ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡£¿¿¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹½å¼é¤È¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤â²Ã³²¼ÔÂ¦¤Ë¤âÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÊÀîÀ¥¹§Íº¡Ë