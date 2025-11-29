ソフトバンク、台湾・徐若熙に3年総額15億円超の契約を提示か
（台北中央社）ソフトバンクが台湾プロ野球、味全ドラゴンズの徐若熙に3年総額1千万米ドル（約15億4700万円）の契約を提示したもようだ。消息筋が29日までに明らかにした。
徐が海外移籍制度（ポスティングシステム）を申請したのは約1カ月前の10月末。近日中にもソフトバンクとの契約締結が正式に発表されるという。
所属球団の愛称にちなんで「竜（ドラゴン）の子」の呼び名を持つ25歳の右腕。2019年ドラフト1位で味全入りした。肘の痛みや手術もあって通算登板数が少なく（21年、23〜25年の4年で64試合、16勝18敗）、獲得した個人タイトルも23年台湾シリーズMVPの一つのみだが、高い奪三振率（10.298）や安定した投球（防御率2.42）が高く評価されている。
6月にはソフトバンクの城島健司CBOをはじめ日米16球団のスカウトらが視察に訪れた。オリックスや日本ハム、ドジャースも獲得に興味を示したと伝えられていたが、ソフトバンクは本人を福岡に招き、現地での会食に王貞治会長が出席するなど最も積極的だった。
近年、台湾プロ野球の選手が海外移籍制度を利用して日本に渡ったケースが相次いでいる。18年に王柏融がラミゴモンキーズ（現楽天モンキーズ）から、昨年、古林睿煬が統一ライオンズから日本ハムに移籍し、今月22日までには統一の主砲だった林安可が西武と契約を結んでいた。
（謝静雯／編集：羅友辰）
