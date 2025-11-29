「目を覚ませ」「シャツを着る情熱がない」東京五輪金メダルの強豪がなでしこジャパンに０−３惨敗！母国ファンからは不満の声「守れない、パスを３本繋げない、得点できない…ひどいな」
日本女子代表は11月29日、「MS&ADカップ2025」で東京五輪王者のカナダ女子代表と長崎スタジアムシティ（ピーススタジアム）で対戦。３−０の快勝を飾った。
43分にボックス内にいたMF谷川萌々子の左足ダイレクトシュートで先制したなでしこジャパンは、後半に入って49分に相手GKからボールを奪ったFW田中美南のゴールで加点。68分にも、谷川の折り返しをMF藤野あおばが押し込んで３点目を挙げ、強豪を圧倒した。
この結果に、対戦したカナダのファンは落胆。SNS上では次のような声が上がった。
「がっかり」
「刷新が必要だ」
「目を覚ませ。この結果は十分ではない」
「シャツを着る情熱がない。U-17の選手を入れた方がもっといいプレーができただろう」
「残念ながら、よかった時からかけ離れている」
「守れない、パスを３本繋げない、得点できない...ひどいな」
「真剣な議論を始める時が来た」
０−３の惨敗は受け入れ難いようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
