元プロレスラーの武藤敬司（62）が29日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、闘魂三銃士の盟友で2005年に亡くなった橋本真也さんからの贈り物の茶碗が“復活”したことを伝えた。

武藤は今年7月に「橋本真也から結婚のお祝いに貰った、有田焼泰山のご飯茶碗がとうとう割れてしまった。。33年4ヶ月ずっとこの茶碗で飯を食ってきたのに。。残念」と割れた茶碗の画像とともに投稿。大事な品が割れてしまったことを嘆くとフォロワーから3500件を超えるコメントが寄せられ、壊れた器を漆で修繕する「金継ぎ」を勧める声が多く届いていた。

武藤はこの日の投稿で「Ｘを見てくれた皆さまのご意見で復活しました！！！！」と見事修復された茶碗の画像を公開。「これでもう30年使ってやる！そんなに生きてないか、、」とユーモアを交えて喜びを明かした。

フォロワーからは「画像から爆勝宣言が聞こえてきました 素晴らしいです」「破壊無くして創造なし！修復できて良かったです」「みんなの意見で復活したのすごい！」「破壊王復活！良かった！」「Xのみんなの声で奇跡の復活したのジワる」「橋本さんが結婚祝い送って、それを武藤さんが30年以上使ってて、さらに金継ぎで蘇らせてって。胸熱過ぎ」など、ともに喜ぶ声が次々と寄せられている。