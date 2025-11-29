中国の造船業について、中国メディアは「受注が非常に多く、生産スケジュールはすでに2028年末まで埋まり、一部は29年にまで達している」と伝えた。この中では「単に注文量が多いからではなく、技術力、グリーン化、産業チェーンの総合力で勝っているからだ」とも強調した。

中国通信社（CNS）が紹介した中国船舶工業行業協会のデータによると、25年6月末時点で、「第14次五か年計画（十四五）」期間の世界の新造船注文の64．2％を中国が受注。「第13次五か年計画期間（十三五）」期間より15．1ポイント増えた。市場シェアは16年連続で世界1位を維持している。

記事は「完工量、新規受注量、手持ち受注量は造船業の三大主要指標だが、25年1〜3四半期において中国の市場シェアは引き続き世界トップで、載貨重量トンベースでそれぞれ53．8％、67．3％、65．2％に達した」と説明。「こうした数字からも、中国造船業の実力の強さがうかがえる」と述べた。

実力の背景については「核心は自主的な技術革新だ」と指摘。「かつて大型LNG（液化天然ガス）運搬船や超大型クルーズ船など高付加価値船型の主要技術は一部の国に独占され、中国造船業は中低価格帯市場にとどまっていた。しかし、現在ではこの技術突破戦に決定的な勝利を収め、中国は造船業で最も難度が高く象徴的とされる航空母艦・大型クルーズ船・大型LNG運搬船という『三大最高峰』の分野をすべて自力で手にした」とした。

続いて「高付加価値化への転換が加速する中、『万能選手』となった中国造船業の実力は日々強まり、今年は韓国が21年に記録した541億ドル（約8兆3714億円）の造船輸出額に挑戦する可能性がある」と予測。「税関総署のデータでは、25年1〜3四半期の船舶輸出額は401億ドルを超え、前年同期比21．4％増となった。年間で24年の433．8億ドルを上回ることは確実視されている」と誇示した。

さらに「産業チェーンの波及効果も大きい」と言及。「データによれば、クルーズ船建造は1元の投資で14元（約305円）の産業効果を生み出し、国産大型クルーズ船だけでも数万人規模の雇用を創出した。「一隻造れば一つの産業チェーンが活性化するというほどで、中国造船業の競争力は強固な循環体系を形成している」と論評した。

CNSは「欧州から日本・韓国、そして中国へ。世界の造船中心は時代とともに移り変わってきたが、それは産業競争力の新たな段階を刻むものでもある」と報道。「次々と『中国製』の船が世界へ出航する中、造船大国である中国は造船強国へとさらに加速している。『中国船の奇跡』の新しい航海はすでに始まっている」と展望した。（編集/日向）