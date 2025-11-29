マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチローさん（52）が29日、埼玉県和光市で「第1回イチロー DREAM FIELD DAY」を開催した。

衣料品メーカー「ユニクロ」の協力で、次世代の夢を育む活動として実施。プロテニス選手の錦織圭（35）、元サッカー日本代表の内田篤人さん（37）も参加。それぞれのスポーツを子どもたちに教えた。

約6時間の指導を終えたイチローさんは「今日は希望とか明るさとか、ポジティブな空気に凄く包まれたイベントでした」と笑顔。

「個人的には子どもたちがどんどん世界に出て行って。ケガのないように元気で」。日本を飛び出して世界を舞台に活躍することを願い「みんなの可能性、無限大です」と優しく語りかけた。

ただ、野球を取り巻く環境には危機感もある。公園でキャッチボールなどが禁止され「身近な競技じゃなくなりつつある」とイチローさん。

インターネットやスマホ、ゲームなど子どもの遊びの選択肢も増えている。それでも「外に出ないでも楽しいことはいっぱいあるけど、天気のいい日に体を動かす。気持ちがいいし、友だちにも伝えてほしい」と訴えた。

24日に九州国際大付を指導した際には、左大腿裏を肉離れしていることを明かしたが、この日は軽快な動きで「何でかは分からないけど治癒力が上がっている」と本人も不思議がっていた。

イベント終了後には「みんな上手で力が入った。最後はまた肉離れをしそうになっちゃいました」と笑顔。故障防止のために「こうなるとケガをするんだよ、というのも示していきたい。肉離れ、これからもやっていこうと思います」と話した。