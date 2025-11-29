元乃木坂46で俳優の堀未央奈さんが29日に、2026年カレンダーの発売記念イベントに登壇しました。今回のカレンダーは可憐さと少女さを演出しつつ、パステルカラーを使った全体的に柔らかい印象の仕上がりとなっています。



【写真を見る】【 堀未央奈 】20代最後のカレンダーは1129点！いつかは絵本も作りたい



堀さんがグッズを作る際には、インテリアの邪魔にならないおしゃれなものを作ることを心がけているとのこと。今回もリビングや部屋の目立つところに飾ってほしいと語り、“なんなら私はすごく「運」がある方なので、皆さんにも分け与えられるように、自宅のメインな場所に飾ってほしいです”と教えてくれました。









またカレンダーの自己採点について話を振られると、“あっ、出たー”と笑みをこぼし、先日にちょうど昨年のカレンダー発売イベントの動画みていたそうで“去年はイベントが3月7日の「ミオナの日」ってことで307点つけていたんですけど、きょうは何の日でもないので…いい肉の日ってことで1129点で！お肉本当に好きなので”と照れ笑い。今夜の予定を聞かれると“(焼肉には)行かないですけど、お鍋を食べる予定なので、そこでいっぱいお肉を摂りたいです”と明かしました。









また今年1年を振り返って漢字一文字で例えてもらうと「動」の一文字を挙げました。“自分の感情や環境がたくさん動いた1年だと思っていて、仕事や作品が変わったのはもちろん、自分の中で決めていたルーティンや固定概念が動き始めた1年だなと思ったので、20代最後、自分の中の心が動くものを大切にして1年を過ごしていきたいです”と語りました。







そして「20代のうちにやっておきたいこと宣言」になると、むずかしいなと悩みながらも記念に残る作品が作りたいと語り、“上手いとは言えないけど絵を描くことや文章を書くのも好きだし、プロデュース業にも興味があります”と答えました。画力についてはバラエティ番組の「絵心ない芸人」企画で、“画伯”と呼ばれるほどの個性的な絵を描いた堀さん。ファンの反応を尋ねると、“絵本を作ってほしいという声が多いので、さっきここに来るときにも絵本がたくさんあって、ん−なんか未来が見えてきました！いつか絵本のカレンダー出すかもしれない。期待していてほしいです”と、笑顔を見せていました。

【担当：芸能情報ステーション】