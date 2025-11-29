◇卓球 混合団体ワールドカップ2025(11月30日〜12月7日、中国・成都)

卓球の混合団体ワールドカップが11月30日から開幕。日本は男女のトップ選手たちが集結し、頂点を目指します。

大会は各チーム男女それぞれ4人の計8人編成。ステージ1では4チームが4グループに分かれ総当たり戦を行い、上位2チームが突破。ステージ2では8チームの総当たり戦が行われ、上位4チームが準決勝に進出。この際ステージ1で対戦したチームの結果は持ち越されます。

試合の順番は1:混合ダブルス、2:女子シングルス、3:男子シングルス、4:女子ダブルスor男子ダブルス、5:男子ダブルスor女子ダブルスで実施。各マッチは3ゲームを行い、獲得したゲーム数が先に「8ゲーム」となった段階で勝利となります。

日本勢は男子が世界5位の張本智和選手を筆頭に8位の松島輝空選手、20位の戸上隼輔選手、28位の篠塚大登選手が出場。女子は6位の張本美和選手をはじめ、8位の伊藤美誠選手、10位の早田ひな選手、14位の大藤沙月選手がエントリーしています。※世界ランクは11月25日時点

日本はインド、オーストラリア、クロアチアと同組。試合は30日の初戦はオーストラリアと戦います。

▽ステージ1の組み合わせ

◆グループ1

中国、エジプト、香港、チリ

◆グループ2

日本、インド、オーストラリア、クロアチア

◆グループ3

韓国、台湾、スウェーデン、アメリカ

◆グループ4ドイツ、フランス、ルーマニア、ブラジル