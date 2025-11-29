カトレア賞を完勝

29日に行われた中央競馬のカトレアS（東京ダート1600メートル）は、1番人気のサトノボヤージュ（牡2、田中博）が制し、人気に応えた。3連勝を飾った新たな砂の怪物候補に、ファンも驚きの声を上げた。

抜群の手応えで直線を迎えたサトノボヤージュは、いち早く抜け出すと後続の追い上げを封じた。他馬より1キロ重い57キロ（牝馬とは2キロ差）を背負っての完勝。芝でのデビュー戦は2着だったが、2歳未勝利、オキザリス賞に続いてダート3連勝となった。

フォーエバーヤングが世界最高峰の米G1・BCクラシックを制覇するなど、活況の日本ダート界。新たなスター候補の誕生に、X上の競馬ファンから様々な声が上がった。

「やっぱりお前は怪物」

「サトノボヤージュがダート路線一歩抜けた感じが有るな…」

「強すぎ 流石に勝つと思ってたけどそれにしてもよ」

「ここまでバケモンだとはな」

「1キロ重かったのか それで完勝だからなぁ」

「サトノボヤージュ、着差以上の『とてつもない強さ』を感じる」

サトノボヤージュは父イントゥミスチーフ、母ジョリーオリンピカ（母の父ドロッセルマイヤー）の血統で通算4戦3勝。馬名は「冠名＋航海」。



